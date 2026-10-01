Aniimo reçoit une importante mise à jour sur tous les supports pour corriger une tonne de bugs problématiques. Les développeurs parlent également de la suite.

Aniimo multiplie les mises à jour dernièrement, et après le petit patch du 29 septembre 2026, le jeu reçoit une update bien plus massive. La mise à jour v1.0.3629 déployée le 30 septembre 2026 en fin de journée vient cette fois changer pas mal de choses en corrigeant une fournée de bugs qui pouvait gêner la progression de certaines quêtes, mais aussi des défis notamment.

Que change la mise à jour d'Aniimo du 30 septembre 2026 ?

Il n'est toujours pas question de changer l'équilibrage du jeu, ce qui fait que les tier lists du mois de septembre 2026 sont toujours d'actualité. Les meilleurs DPS, Aniimo spécialistes de la Rupture, les rois des Soutiens ainsi que toute la tier list globale et celle des meilleures équipes restent parfaitement valables pour le moment.

La mise à jour v1.0.3629 d'Aniimo corrige surtout des bugs sur presque tous les aspects du jeu. Certains étaient principalement liés à l'esthétique d'une poignée de créatures qui pouvaient être victimes de bugs graphiques lors de l'utilisation de leur compétence par exemple. D'autres correctifs touchent à l'interface, ou encore à la progression de certains défis qui pouvait avoir des problèmes d'affichage ou de sérieux ralentissements.

Quand arriveront les premiers équilibrages sur Aniimo ?

Pour les premiers changements sur l'équilibrage, il faudra attendre la grosse mise à jour 1.1 qui n'a pas encore de date de sortie. Le studio a tenu une petite session de questions-réponses avec son premier Devblog et affirme notamment changer les statistiques de Lumiris, l'Aniimo légendaire de l'événement actuel, et l'un des meilleurs DPS du jeu. Lumiris aura désormais des statistiques innées figées et non plus aléatoires, ce qui était parfaitement injuste pour un Aniimo capturable une seule fois lors d'un événement particulier. À partir du patch 1.1, il aura donc les statistiques suivantes : Attaque : 10, Regen : 10, PV : 5, Rupture : 5, Def.M : 5, Def.P : 5.

D'autres gros changements sont attendus pour cette mise à jour 1.1 et le studio communiquera davantage prochainement. En attendant, voici les notes complètes du patch v1.0.3629 du 30 septembre 2026 sur toutes les plateformes.

Les notes de patch complètes de la mise à jour v1.0.3629

Optimisations et ajustements

Mise à jour de l'icône de notification d'obtention d'objet pour l'Aniipod légendaire : Lumiris.

Mise à jour de la vidéo et de l'image de présentation de l'Aniipod légendaire, afin qu'elles correspondent à ses effets réels en jeu.

Le nombre de préréglages de Métamorphose disponibles pour Lumiris passe de 3 à 5.

Amélioration de l'expérience à la manette lors de la récupération des récompenses de la barre de progression.

Ajout d'un message de désélection lorsque l'on quitte le mode Capture avec un Aniipod spécial sélectionné.

Amélioration des performances lors de la connexion et des changements de décor.

Ajustement de la condition de déblocage du haut fait lié à la teinture des tenues : il peut désormais être débloqué en ajoutant un seul ami.

Aniimo et combat

Correction d'un problème qui rendait floues certaines textures du modèle de Lumiris après l'utilisation de la Métamorphose pour passer aux styles des ensembles « Starbloom Moonlight » ou « Sunflare Rose ».

Rectification d'un problème qui rendait floues certaines textures des modèles de Grizzo, Luminelle et Astrophel.

Correction d'un problème lié aux effets de compétence lorsque Lumiris était équipé de son objet tenu exclusif, Floral Rainbow Feather.

Correction d'un problème qui faisait s'enfoncer certains Aniimo dans le sol.

Rectification d'un problème d'affichage des accessoires placés sur l'arme de Thornblade.

Correction d'un conflit entre les raccourcis permettant de consulter et d'offrir des Aniimo.

Correction d'un problème qui affichait un texte erroné lorsque le Pigment étincelant ne pouvait pas être utilisé.

Rectification d'un problème qui empêchait la combinaison de touches permettant de quitter le vol de fonctionner.

Correction d'un problème qui empêchait l'affichage des modèles des Aniimo lors de la consultation de leurs détails.

Suppression d'un problème lié au panneau d'échange lors de l'échange d'Aniimo ombraux.

Opération Chasse aux œufs

Correction d'un rare problème qui empêchait l'immunité aux effets de contrôle de l'Alpha Stellaria ombral de fonctionner correctement dans Opération Chasse aux œufs.

Rectification d'un problème qui faisait parfois disparaître l'entrée du Sanctum sur l'île extérieure dans Opération Chasse aux œufs.

Ajout de Fabulle, un ennemi doté de capacités de soutien de groupe. Il est conseillé aux Nomades de l'éliminer en priorité lorsqu'ils le croisent.

Augmentation du taux d'obtention de Starine sur Stellaria en difficulté Chaos.

Quêtes et histoire

Rectification d'un problème qui pouvait bloquer la progression lorsque l'on rejoignait le groupe d'un ami en début de partie.

Rectification d'un problème qui empêchait de ramener certains Hummin pendant la quête « Family Reunion ».

Correction d'un problème dans les « Russet Highlands » qui empêchait les Nomades de parler à l'ancien Rookey pour récupérer leur récompense après avoir terminé toutes les activités liées à Helmut, qui s'était égaré.

Rectification d'un rare échec d'interaction qui pouvait bloquer la progression de certaines quêtes.

Correction d'un rare problème qui pouvait empêcher de poursuivre la quête principale en cas de déconnexion pendant une cinématique.

Logis

Rectification d'un problème qui faisait disparaître le pont de la zone de construction lors de la visite du logis d'un autre Nomade.

Rectification d'un problème qui empêchait d'utiliser certains ateliers pendant la production de ressources.

Correction d'un problème de tri de certains meubles dans la liste du mobilier.

Correction d'un problème qui empêchait d'acheter certains meubles.

Rectification d'un problème qui faisait disparaître les arrière-plans d'apparence de la gestion des Aniimo dans le logis.

Correction d'un problème où la notification affichée après une excursion d'Aniimo au Parc redirigeait vers le mauvais écran.

Correction d'un problème de positionnement de la barre de progression des récompenses dans l'Index du logis.

Rectification d'un problème qui faisait disparaître les badges des Commandes saisonnières.

Réduction du nombre de Points à collecter lors de l'événement saisonnier du logis.

Suppression d'un problème qui faisait disparaître des modèles dans le logis sur certains systèmes d'exploitation mobiles.

Changements pour l'interface et les système d'Aniimo

Rectification d'un problème qui empêchait de sélectionner les Aniimo Éclatants à la manette dans la gestion des Aniimo.

Correction d'un conflit entre certaines commandes en mode Compagnon.

Rectification d'un rare problème de téléportation qui entraînait un chargement incorrect des décors. Les Nomades qui rencontrent ce problème peuvent se rendre à l'Avant-poste. Il faut ensuite utiliser le point d'interaction vert pour recharger le bon décor.

Correction d'un problème d'affichage des tenues après être entré dans le mode Snap en position assise, avoir utilisé une emote photo, puis être sorti du mode Snap.

Suppression d'un problème qui empêchait de désactiver le verrouillage de cible dans certaines situations.

Rectification d'un problème qui affichait les marqueurs de coffres au trésor sans permettre de récupérer les récompenses.

Correction d'un problème qui empêchait, dans certaines situations, d'effacer les pastilles rouges de notification de récompense dans l'Aniilog.

Correction d'un problème qui permettait de supprimer de l'Album les photos servant de preuves de recherche.

Rectification d'un problème qui affichait encore un avertissement de modifications non enregistrées en quittant le Photo Studio après avoir sauvegardé.

Suppression d'un problème de positionnement de certains accessoires .

Correctifs divers