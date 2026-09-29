Disponible depuis la mi-septembre 2026 sur consoles et PC, Aniimo fait un véritable carton sur toutes les plateformes et reçoit déjà des mises à jour. Le jeu a mis en ligne son patch 1.0.36 avec une multitude de correctifs, notamment concernant l'un des tout derniers Aniimo disponibles. Notez toutefois qu'il n'y a pas d'équilibrage pour le moment, ce qui signifie que les tier lists de septembre 2026 des meilleurs DPS, des meilleurs Aniimo Rupture et la tier list générale restent toutes valables.

Que corrige la mise à jour d'Aniimo du 29 septembre 2026 ?

C'est finalement un tout petit patch que vient de déployer Aniimo et que vous pouvez tout télécharger dès maintenant sur consoles et PC. Ce sont ici principalement des corrections de bugs, certains mineurs, mais aussi pas mal de problèmes pouvant bloquer la progression ou poser problème pour la capture des Aniimo. Désormais vous ne devriez plus avoir de problème pour capturer les Aniimo Alpha là où il arrivait parfois que la capture soit tout simplement impossible. Enfin, pas mal de soucis concernant l'affichage de certaines textures ont été corrigés. Ce sont les joueurs de Lumiris qui seront ravis d'apprendre que leur Aniimo fétiche ne se transformera plus en amas de textures floues après l'utilisation de ses compétences. En l'état donc, beaucoup de changements qui affecteront surtout le confort de jeu, mais rien qui viendra bouleverser l'équilibrage actuel ; il faudra certainement attendre une prochaine grosse mise à jour pour cela.

Notes complètes du patch 1.0.36 sur tous les supports

Correction d'un problème qui rendait floues certaines textures du modèle de Lumiris après l'utilisation de la Métamorphose pour passer aux styles des ensembles Starbloom Moonlight ou Sunflare Rose.

Rectification d'un problème qui rendait floues certaines textures des modèles de Grizzo, Luminelle et Astrophel.

Correction d'un problème qui faisait parfois échouer les tentatives de capture des Alpha, avec le message « Impossible de capturer l'Alpha dans l'état actuel ».

Rectification d'un problème qui pouvait bloquer la progression lorsque l'on rejoignait le groupe d'un ami via « Come to My World » en début de partie.

Correction d'un conflit entre les raccourcis permettant de consulter et d'offrir des Aniimo.

Rectification d'un problème qui affichait un texte erroné lorsque le Pigment étincelant ne pouvait pas être utilisé.

Correction d'un problème qui empêchait la combinaison de touches permettant de quitter le vol de fonctionner.

Rectification d'un problème qui empêchait de sélectionner les Aniimo Éclatan à la manette dans la gestion des Aniimo.

Correction d'un conflit entre certaines commandes en mode Compagnon.

Rectification d'un problème qui provoquait des saccades à l'ouverture de l'Album sur PlayStation.

Correction d'un problème qui empêchait de débloquer les hauts faits « Safe and Sound » et « Friends in Focus ».

Rectification d'un rare problème de téléportation qui entraînait un chargement incorrect des décors. Les Nomades qui rencontrent ce problème peuvent se rendre à l'Avant-poste et utiliser le point d'interaction vert pour recharger le bon décor.

Correction d'un problème qui faisait disparaître le pont de la zone de construction lors de la visite du logis d'un autre Nomade.

Rectification d'un rare problème qui empêchait l'immunité aux effets de contrôle de l'Alpha Stellaria ombral de fonctionner correctement dans Opération : Chasse aux œufs.

Optimisations et ajustements

Mise à jour de l'icône de notification d'obtention d'objet pour l'Aniipod légendaire : Lumiris.

Mise à jour de la vidéo et de l'image de présentation de l'Aniipod légendaire : Départ de Chassevent, afin qu'elles correspondent à ses effets réels en jeu.

Source : Steam