Après plusieurs heures de maintenance, la grosse mise à jour d’Aniimo est maintenant terminée. Voici toutes les nouveautés apportées par la Partie 2 de la Saison 1 du jeu.

Injouable depuis une poignée d’heures pour cause de mise à jour, Aniimo est maintenant officiellement de retour. En effet, après avoir annoncé une période de maintenance ayant débuté sur les coups de 23h (heure française) hier soir, le titre de Pawprint Studio a repris du service dès 8h ce matin, avec une tonne de nouveautés à découvrir pour les joueurs. Car oui, cette dernière fut notamment l’occasion pour l’équipe de donner le coup d’envoi de la Partie 2 de la Saison 1 du jeu, « Départ au gré du vent ». On fait le point sur ce qu’elle apporte.

La Partie 2 de la Saison 1 d’Aniimo est lancée, quoi de neuf ?

Comme précisé par les créateurs d’Aniimo en amont de la mise à jour, cette seconde partie de la Saison 1 représente alors une belle opportunité pour eux d’intégrer une multitude de nouveaux contenus au jeu, histoire de donner toujours plus de bonnes raisons aux joueurs de continuer à s’investir dans l’aventure. Cela comprend notamment :

51 nouveaux Aniimo , accompagnés de plusieurs nouvelles formes prismana

, accompagnés de plusieurs nouvelles formes prismana 4 nouveaux prismana exclusifs à la saison avec Jeyser, Algoglam, Farfabourse et Royabeye

à la saison avec Jeyser, Algoglam, Farfabourse et Royabeye Une nouvelle région cartographique avec les Îles murmillon isolées, qui prend la forme d’un archipel découpé en 4 zones (la Baie du croissant, les Marécages rosés, les Gorges des eaux sauvages et les Chutes de Nuage-Lointain)

avec les Îles murmillon isolées, qui prend la forme d’un archipel découpé en 4 zones (la Baie du croissant, les Marécages rosés, les Gorges des eaux sauvages et les Chutes de Nuage-Lointain) 5 nouvelles quêtes scénarisées , avec 4 autres à venir ultérieurement

, avec 4 autres à venir ultérieurement Du nouveau contenu pour le Journal de voyage

pour le La possibilité de faire augmenter ses Aniimo et personnages jusqu’au niveau 70

jusqu’au De nouvelles compétences actives aux côtés de talents passifs inédits

aux côtés de Un nouveau mode JcJ compétitif , « Opération : Chasse aux œufs »

, « Opération : Chasse aux œufs » De nouveaux collectibles

Des défis inédits

Des événements supplémentaires

Bref, de quoi donner aux joueurs d’Aniimo de quoi s’occuper pendant de très longues heures supplémentaires donc, et ce toujours sans avoir à débourser le moindre centime. Car rappelons si nécessaire qu’il s’agit d’une expérience entièrement free-to-play, que chacun peut découvrir à sa guise sur PS5, Xbox Series, PC et mobiles.

© Pawprint Studio

Une pluie de correctifs également déployée

Évidemment, une telle maintenance ne s’est toutefois pas faite sans davantage de nouveautés de la part de Pawprint, qui a également profité de cette occasion pour corriger une quantité astronomique de problèmes connus dans le jeu. Au total, ce sont près de 500 éléments qui ont été listés par le studio dans le patch notes officiel, tant du côté des optimisations et ajustements réalisés que des bugs corrigés. En sachant que cela s’applique aux deux parties de « Départ au gré du vent », la Partie 1 n’ayant pas été laissée de côté dans l’équation.

Source : Pawprint Studio