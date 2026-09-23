Aniimo reçoit une très grosse mise à jour avec du nouveau contenu gratuit pour tous les joueurs et une tonne d'évènements, voici tout les ajouts et autres changements.

Vous n'avez pas pu jouer à Aniimo hier ? C'est bien normal ! Le jeu vient de recevoir une nouvelle mise à jour qui marque également le lancement mondial de sa version mobile. Tous les voyants sont désormais au vert pour le pokemon-like de Pawprint Studio qui est désormais disponible sur tous les supports. Mais avant de jouer, il va falloir le mettre à jour avec son patch 2.1 qui ajoute également du contenu gratuit, voici tout ce qui change.

Aniimo déploie une grosse mise à jour avec des nouveautés

Disponible depuis le 15 septembre sur consoles et PC, Aniimo arrive ce 23 septembre 2026 sur mobile. Il ne manque plus qu'une version Nintendo Switch 2 pour compléter le tableau, mais rien n'a été annoncé sur le sujet pour le moment. En plus de débarquer sur mobile, Aniimo a déployé une première grosse mise à jour avec du nouveau contenu, des évènements et une nouvelle créature légendaire à capturer. Ce sont d'ailleurs les principaux temps forts de cette mise à jour qui ne corrigent que peu de choses, juste quelques bugs ici et là, mais rien de vraiment très impactant. La mise à jour ayant pris pas mal de temps, le studio a décidé d'offrir plusieurs cadeaux à tous les joueurs d'Aniimo qui seront directement envoyés dans leur boite aux lettres en jeu.

Contenu gratuit offert en compensation de la mise à jour du 22 septembre 2026

500 Glimmers - Compensation standard

500 Glimmers - compensation bonus pour le délai supplémentaire

1 Cube étincelant

Vous trouverez l'intégralité des notes de patch concernant les bugs directement sur la page Steam d'Aniimo.

Tous les nouveaux évènements disponibles et à venir prochainement

Nouvel évènement Légendaire

Arrivée du nouvel Aniimo légendaire Irisalis du 25 septembre 2026 10h jusqu'au 10 décembre 2026 Un évènement complet lui sera dédié

du 25 septembre 2026 10h jusqu'au 10 décembre 2026

Holo-Battle Interlink

Chaque semaine, du jeudi à 04 h 00 au lundi à 03 h 59 après la mise à jour (UTC+8).

Le personnage doit avoir atteint le niveau « Trailblazer I ».

Détails de l'évènement : Apparition de plusieurs Aniimo Alpha très puissants qui doivent être affrontés à quatre joueurs (ou seul avec des coéquipiers IA) L'objectif est de faire le meilleur score pour franchir des paliers de classement et gagner des récompenses. Aider d'autres joueurs permet également de gagner des récompenses bonus.



Chasse à l'Œuf | Mode Équipe | Mode Chaos

À partir du 24 septembre 2026

Être de niveau 4 « Chasseur d’œufs d’élite »

Détails de l'évènement : Mode de difficulté ultime à faire en groupe Taux d'obtention nettement plus élevé pour les Aniimo Prismana et les objets de collections prismatiques et ultra rares.



Glamour Star

Du 25 septembre 2026 au 2 octobre 2026

Le personnage doit être de niveau Etudiant 2

Détails de l'évènement : Concours de beauté pour Aniimo sur le thème de la soirée florale Votre Aniimo doit être dans le thème et être accessoirisé en conséquence. Une note lui sera attribuée pour vous placer dans un classement et ainsi remporter des récompenses.



Aniimo Discovery

Du 25 septembre 2026 au 9 octobre 2026

Personnage Etudiant 2 minimum

Détails de l'évènement : Partez à la recherche d'un étrange Aniimo en utilisant des Tentatives de Recherche. Un certain nombre de Tentatives de Recherche seront gratuites, d'autres peuvent être récupérés de différentes façons. Chaque palier de recherche offre des récompenses.



Veine en abondance

Plusieurs régions seront en abondance et offriront donc plus de récompenses, des Aniimos spéciaux et des formes Prismana.

Méliflore Prismana apparaîtra à Rosetower Woods du 28 septembre 2026 au 5 octobre 2026

Coléobée Prismana apparaîtra à Berylline Vale du 5 octobre 2026 au 12 octobre 2026

Journey Chronicle