Aniimo reçoit une très grosse mise à jour avec du nouveau contenu gratuit pour tous les joueurs et une tonne d'évènements, voici tout les ajouts et autres changements.
Vous n'avez pas pu jouer à Aniimo hier ? C'est bien normal ! Le jeu vient de recevoir une nouvelle mise à jour qui marque également le lancement mondial de sa version mobile. Tous les voyants sont désormais au vert pour le pokemon-like de Pawprint Studio qui est désormais disponible sur tous les supports. Mais avant de jouer, il va falloir le mettre à jour avec son patch 2.1 qui ajoute également du contenu gratuit, voici tout ce qui change.
Aniimo déploie une grosse mise à jour avec des nouveautés
Disponible depuis le 15 septembre sur consoles et PC, Aniimo arrive ce 23 septembre 2026 sur mobile. Il ne manque plus qu'une version Nintendo Switch 2 pour compléter le tableau, mais rien n'a été annoncé sur le sujet pour le moment. En plus de débarquer sur mobile, Aniimo a déployé une première grosse mise à jour avec du nouveau contenu, des évènements et une nouvelle créature légendaire à capturer. Ce sont d'ailleurs les principaux temps forts de cette mise à jour qui ne corrigent que peu de choses, juste quelques bugs ici et là, mais rien de vraiment très impactant. La mise à jour ayant pris pas mal de temps, le studio a décidé d'offrir plusieurs cadeaux à tous les joueurs d'Aniimo qui seront directement envoyés dans leur boite aux lettres en jeu.
Contenu gratuit offert en compensation de la mise à jour du 22 septembre 2026
- 500 Glimmers - Compensation standard
- 500 Glimmers - compensation bonus pour le délai supplémentaire
- 1 Cube étincelant
Vous trouverez l'intégralité des notes de patch concernant les bugs directement sur la page Steam d'Aniimo.
Tous les nouveaux évènements disponibles et à venir prochainement
Nouvel évènement Légendaire
- Arrivée du nouvel Aniimo légendaire Irisalis du 25 septembre 2026 10h jusqu'au 10 décembre 2026
- Un évènement complet lui sera dédié
Holo-Battle Interlink
- Chaque semaine, du jeudi à 04 h 00 au lundi à 03 h 59 après la mise à jour (UTC+8).
- Le personnage doit avoir atteint le niveau « Trailblazer I ».
- Détails de l'évènement :
- Apparition de plusieurs Aniimo Alpha très puissants qui doivent être affrontés à quatre joueurs (ou seul avec des coéquipiers IA)
- L'objectif est de faire le meilleur score pour franchir des paliers de classement et gagner des récompenses.
- Aider d'autres joueurs permet également de gagner des récompenses bonus.
Chasse à l'Œuf | Mode Équipe | Mode Chaos
- À partir du 24 septembre 2026
- Être de niveau 4 « Chasseur d’œufs d’élite »
- Détails de l'évènement :
- Mode de difficulté ultime à faire en groupe
- Taux d'obtention nettement plus élevé pour les Aniimo Prismana et les objets de collections prismatiques et ultra rares.
Glamour Star
- Du 25 septembre 2026 au 2 octobre 2026
- Le personnage doit être de niveau Etudiant 2
- Détails de l'évènement :
- Concours de beauté pour Aniimo sur le thème de la soirée florale
- Votre Aniimo doit être dans le thème et être accessoirisé en conséquence. Une note lui sera attribuée pour vous placer dans un classement et ainsi remporter des récompenses.
Aniimo Discovery
- Du 25 septembre 2026 au 9 octobre 2026
- Personnage Etudiant 2 minimum
- Détails de l'évènement :
- Partez à la recherche d'un étrange Aniimo en utilisant des Tentatives de Recherche.
- Un certain nombre de Tentatives de Recherche seront gratuites, d'autres peuvent être récupérés de différentes façons.
- Chaque palier de recherche offre des récompenses.
Veine en abondance
- Plusieurs régions seront en abondance et offriront donc plus de récompenses, des Aniimos spéciaux et des formes Prismana.
- Méliflore Prismana apparaîtra à Rosetower Woods du 28 septembre 2026 au 5 octobre 2026
- Coléobée Prismana apparaîtra à Berylline Vale du 5 octobre 2026 au 12 octobre 2026
Journey Chronicle
- Du 1er octobre 2026 au 29 octobre 2026
- Personnage Étudiant 1 minimum
- Gagnez des bonus de connexion chaque jour en jouant à Aniimo