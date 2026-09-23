Vous n'avez pas pu jouer à Aniimo hier ? C'est bien normal ! Le jeu vient de recevoir une nouvelle mise à jour qui marque également le lancement mondial de sa version mobile. Tous les voyants sont désormais au vert pour le pokemon-like de Pawprint Studio qui est désormais disponible sur tous les supports. Mais avant de jouer, il va falloir le mettre à jour avec son patch 2.1 qui ajoute également du contenu gratuit, voici tout ce qui change.

Aniimo déploie une grosse mise à jour avec des nouveautés

Disponible depuis le 15 septembre sur consoles et PC, Aniimo arrive ce 23 septembre 2026 sur mobile. Il ne manque plus qu'une version Nintendo Switch 2 pour compléter le tableau, mais rien n'a été annoncé sur le sujet pour le moment. En plus de débarquer sur mobile, Aniimo a déployé une première grosse mise à jour avec du nouveau contenu, des évènements et une nouvelle créature légendaire à capturer. Ce sont d'ailleurs les principaux temps forts de cette mise à jour qui ne corrigent que peu de choses, juste quelques bugs ici et là, mais rien de vraiment très impactant. La mise à jour ayant pris pas mal de temps, le studio a décidé d'offrir plusieurs cadeaux à tous les joueurs d'Aniimo qui seront directement envoyés dans leur boite aux lettres en jeu.

Contenu gratuit offert en compensation de la mise à jour du 22 septembre 2026

  • 500 Glimmers - Compensation standard
  • 500 Glimmers - compensation bonus pour le délai supplémentaire
  • 1 Cube étincelant

Vous trouverez l'intégralité des notes de patch concernant les bugs directement sur la page Steam d'Aniimo.

Aniimo : HÃ©roÃ¯ne avec Ã©quipe Pokemon like

Tous les nouveaux évènements disponibles et à venir prochainement

Nouvel évènement Légendaire

  • Arrivée du nouvel Aniimo légendaire Irisalis du 25 septembre 2026 10h jusqu'au 10 décembre 2026
    • Un évènement complet lui sera dédié

Holo-Battle Interlink

  • Chaque semaine, du jeudi à 04 h 00 au lundi à 03 h 59 après la mise à jour (UTC+8).
  • Le personnage doit avoir atteint le niveau « Trailblazer I ».
  • Détails de l'évènement : 
    • Apparition de plusieurs Aniimo Alpha très puissants qui doivent être affrontés à quatre joueurs (ou seul avec des coéquipiers IA)
    • L'objectif est de faire le meilleur score pour franchir des paliers de classement et gagner des récompenses.
    • Aider d'autres joueurs permet également de gagner des récompenses bonus.

Chasse à l'Œuf | Mode Équipe | Mode Chaos

  • À partir du 24 septembre 2026
  • Être de niveau 4 « Chasseur d’œufs d’élite »
  • Détails de l'évènement : 
    • Mode de difficulté ultime à faire en groupe
    • Taux d'obtention nettement plus élevé pour les Aniimo Prismana et les objets de collections prismatiques et ultra rares.

Glamour Star 

  • Du 25 septembre 2026 au 2 octobre 2026
  • Le personnage doit être de niveau Etudiant 2
  • Détails de l'évènement : 
    • Concours de beauté pour Aniimo sur le thème de la soirée florale
    • Votre Aniimo doit être dans le thème et être accessoirisé en conséquence. Une note lui sera attribuée pour vous placer dans un classement et ainsi remporter des récompenses.

Aniimo Discovery

  • Du 25 septembre 2026 au 9 octobre 2026
  • Personnage Etudiant 2 minimum
  • Détails de l'évènement : 
    • Partez à la recherche d'un étrange Aniimo en utilisant des Tentatives de Recherche.
    • Un certain nombre de Tentatives de Recherche seront gratuites, d'autres peuvent être récupérés de différentes façons.
    • Chaque palier de recherche offre des récompenses.

Veine en abondance

  • Plusieurs régions seront en abondance et offriront donc plus de récompenses, des Aniimos spéciaux et des formes Prismana.
  • Méliflore Prismana apparaîtra à Rosetower Woods du 28 septembre 2026 au 5 octobre 2026 
  • Coléobée Prismana apparaîtra à Berylline Vale du 5 octobre 2026 au 12 octobre 2026

Journey Chronicle

  • Du 1er octobre 2026 au 29 octobre 2026
  • Personnage Étudiant 1 minimum
  • Gagnez des bonus de connexion chaque jour en jouant à Aniimo