À compter d’aujourd’hui, Aniimo deviendra temporairement injouable pour préparer le terrain avant l’arrivée de sa prochaine mise à jour majeure. Voici toutes les infos.
Disponible depuis le 16 septembre dernier, Aniimo a déjà séduit de nombreux joueurs à travers le monde. Il faut dire que le titre de Pawsprint Studio a déjà tout ce qu’il faut pour attirer le public dans son giron : un univers adorable à souhait, un gameplay amusant, un modèle free-to-play et surtout, un suivi exemplaire de la part de ses créateurs, qui multiplient les mises à jour depuis le lancement. La prochaine, « Départ au gré du vent : Partie 2 », débutera d’ailleurs dès demain après une petite période de maintenance. Voici tout ce qu’il faut savoir.
Quand sortira la Partie 2 de la Saison 1 d’Aniimo ?
Un peu plus d’un mois seulement après la sortie d’Aniimo, qui a marqué le point de départ de la Partie 1 de la Saison 1, Pawprint est en effet déjà prêt à passer à la prochaine étape avec son titre, dont la Partie 2 de la Saison 1 débutera officiellement demain, soit le 29 octobre 2026, sur l’ensemble des plateformes où est disponible le jeu.
Pendant combien de temps le jeu sera-t-il inaccessible ?
Comme précisé par le studio, le lancement de « Départ au gré du vent : Partie 2 » nécessitera toutefois la mise en place d’une période de maintenance, qui débutera dès ce soir à 23h (heure française). À compter de cette heure, et jusqu’à 8h demain matin, il sera donc impossible d’accéder aux serveurs d’Aniimo pour poursuivre son aventure.
Quelles seront les grandes nouveautés de la prochaine mise à jour d’Aniimo ?
Évidemment, cela reste toutefois pour la bonne cause, puisque Pawprint a déjà confirmé l’arrivée d’un très grand nombre de nouveautés pour marquer le coup. Dès demain matin, les joueurs pourront ainsi notamment profiter des ajouts suivants :
- 51 nouveaux Aniimo, dont de nombreuses nouvelles formes Prismana avec 4 exclusivités pour la saison (Jeburst, Glameep, Pouchwisp, Royalby)
- Une nouvelle région, Whisperwake Isles, comprenant 4 zones différentes
- Un nouveau chapitre pour l’histoire principale
- 9 nouvelles quêtes secondaires, dont 5 disponibles dès le lancement
- Une limite de niveau maximum repoussée jusqu’à 70 pour le personnage et les Aniimo
- De nouvelles compétences actives et passives
- Un nouveau mode de jeu JcC baptisé « Operation: Egg Heist »
- De nouvelles cartes et épreuves
Et plus encore. Car oui, il s’agira assurément d’une nouvelle mise à jour majeure pour Aniimo, qui bénéficiera au passage de nombreuses améliorations destinées à peaufiner l’expérience de jeu. Sans compter l’arrivée de nouveaux événements, d’éléments inédits dans la boutique, etc.
Quant à la liste des correctifs, elle sera révélée dans la foulée par Pawprint, qui s’est pour l’instant concentré sur le plus gros des nouveautés qui attendent les joueurs dans la Partie 2 de cette saison 1. Rendez-vous dès demain pour en apprendre davantage, donc.
Source : Pawprint Studio