À compter d’aujourd’hui, Aniimo deviendra temporairement injouable pour préparer le terrain avant l’arrivée de sa prochaine mise à jour majeure. Voici toutes les infos.

Disponible depuis le 16 septembre dernier, Aniimo a déjà séduit de nombreux joueurs à travers le monde. Il faut dire que le titre de Pawsprint Studio a déjà tout ce qu’il faut pour attirer le public dans son giron : un univers adorable à souhait, un gameplay amusant, un modèle free-to-play et surtout, un suivi exemplaire de la part de ses créateurs, qui multiplient les mises à jour depuis le lancement. La prochaine, « Départ au gré du vent : Partie 2 », débutera d’ailleurs dès demain après une petite période de maintenance. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Quand sortira la Partie 2 de la Saison 1 d’Aniimo ?

Un peu plus d’un mois seulement après la sortie d’Aniimo, qui a marqué le point de départ de la Partie 1 de la Saison 1, Pawprint est en effet déjà prêt à passer à la prochaine étape avec son titre, dont la Partie 2 de la Saison 1 débutera officiellement demain, soit le 29 octobre 2026, sur l’ensemble des plateformes où est disponible le jeu.

Pendant combien de temps le jeu sera-t-il inaccessible ?

Comme précisé par le studio, le lancement de « Départ au gré du vent : Partie 2 » nécessitera toutefois la mise en place d’une période de maintenance, qui débutera dès ce soir à 23h (heure française). À compter de cette heure, et jusqu’à 8h demain matin, il sera donc impossible d’accéder aux serveurs d’Aniimo pour poursuivre son aventure.

© Pawprint Studio

Quelles seront les grandes nouveautés de la prochaine mise à jour d’Aniimo ?

Évidemment, cela reste toutefois pour la bonne cause, puisque Pawprint a déjà confirmé l’arrivée d’un très grand nombre de nouveautés pour marquer le coup. Dès demain matin, les joueurs pourront ainsi notamment profiter des ajouts suivants :

51 nouveaux Aniimo, dont de nombreuses nouvelles formes Prismana avec 4 exclusivités pour la saison (Jeburst, Glameep, Pouchwisp, Royalby)

Une nouvelle région, Whisperwake Isles, comprenant 4 zones différentes

Un nouveau chapitre pour l’histoire principale

9 nouvelles quêtes secondaires, dont 5 disponibles dès le lancement

Une limite de niveau maximum repoussée jusqu’à 70 pour le personnage et les Aniimo

De nouvelles compétences actives et passives

Un nouveau mode de jeu JcC baptisé « Operation: Egg Heist »

De nouvelles cartes et épreuves

Et plus encore. Car oui, il s’agira assurément d’une nouvelle mise à jour majeure pour Aniimo, qui bénéficiera au passage de nombreuses améliorations destinées à peaufiner l’expérience de jeu. Sans compter l’arrivée de nouveaux événements, d’éléments inédits dans la boutique, etc.

Quant à la liste des correctifs, elle sera révélée dans la foulée par Pawprint, qui s’est pour l’instant concentré sur le plus gros des nouveautés qui attendent les joueurs dans la Partie 2 de cette saison 1. Rendez-vous dès demain pour en apprendre davantage, donc.

Source : Pawprint Studio