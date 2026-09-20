Aniimo continue de vous offrir du contenu gratuit pour fêter son lancement. Après les codes cadeaux, cette fois ce sont des présents à récupérer via Twitch drop.

Pawprint et Kingsglory tiennent à fêter le lancement d'Aniimo en vous offrant un tas de contenus gratuits. Le studio et son éditeur vous encourage même à découvrir encore plus leur Pokémon-like free-to-play avec de nouveaux cadeaux à gagner via Twitch drops du 16 septembre au 14 octobre 2026. Vous n'avez plus qu'à regarder des streams, on vous explique tout.

Aniimo vous offre du contenu gratuit avec Twitch

En plus des codes cadeau pour Aniimo, vous pouvez obtenir encore plus de contenus gratuits pour votre partie pendant un mois. En effet, Pawprint a décidé de lancer une vague de Twitch drops courant du mercredi 16 septembre 2026 (4h) jusqu'au 14 octobre 2026 (3h59).

Si vous ne connaissez pas encore le système de Twitch drops, il consiste à regarder des streams d'un jeu pour gagner des récompenses à utiliser ensuite dans votre partie. Ainsi, si vous regardez des joueurs d'Aniimo entre 15 minutes et 2 heures sur la plateforme, vous pourrez remporter les contenus gratuits suivants :

15 minutes pour 50 000 Crédits

pour 50 000 Crédits 30 minutes pour x 20 Aniipod Pro

pour x 20 Aniipod Pro 1 heure pour x 50 Scintille

pour x 50 Scintille 1 heure 30 pour un Tumbler

pour un Tumbler 2 heures pour un Incredible Egg

Capture d'écran du 18 septembre 2026. © Gameblog

Le premier prérequis à connaître avant de vous lancer dans le visionnage de vos streams, c'est que vous devez avoir absolument un compte Twitch et un compte Aniimo. Dans les deux cas, ça ne vous coûte rien. Si vous remplissez cette condition, voici ensuite la démarche pour gagner vos contenus gratuits :

Associez vos comptes Twitch et Aniimo sur la plateforme dédiée. Connectez-vous sur Twitch. Regardez des streams du jeu pendant 15 minutes jusqu'à 2 heures (en une fois ou en plusieurs). Rendez-vous dans votre inventaire Twitch pour réclamer vos récompenses.

Dès que vous avez regardé assez longtemps des streams d'Aniimo pour obtenir une ou plusieurs récompenses, vous pouvez les réclamer. Une fois que c'est fait, le contenu gratuit fraîchement gagné est directement envoyé dans votre partie. C'est d'ailleurs pour cela que vous devez connecter vos comptes au préalable. Il ne vous reste alors plus qu'à en profiter !