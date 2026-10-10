Aniimo offre plusieurs cadeaux gratuits en ce moment dont un Œuf d’Aniimo rare : voici comment en profiter dès maintenant. Ne trainez pas : l’offre expire dans quelques jours seulement.

Succès dès sa sortie, Aniimo fait partie des jeux gratuits qui cartonnent en ce moment, au même titre qu’un certain AION 2 par exemple. Comme ce dernier, le pokemon-like de Pawprint profite de l’effervescence du lancement pour offrir plusieurs cadeaux. En plus des codes gratuits toujours actifs en octobre 2026, vous pouvez donc récupérer plusieurs objets grâce à la campagne de drops Twitch qui a lieu en ce moment jusqu’au 14 octobre 2026.

Aniimo vous offre plein de contenus gratuits avec Twitch

Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour mettre la main sur les précieuses récompenses gratuites d’Aniimo en regardant des streamers jouer au jeu. Vous n’en avez que jusqu’au 14 octobre 2026 pour participer à la campagne de drops Twitch qui vous permet de mettre la main sur des objets utiles comme des Aniipod Pro, de l’argent, des Scintilles et surtout un Œuf d’Aniimo rare ainsi qu’un Culbuton.

50K Crédits : 15 minutes

Aniipod Pro x 50 : 30 minutes

Scintille x 50 : 1 heure

Culbuton : 1 h 30

Œuf rare : 2 heures

Pour participer à cette campagne de drops Twitch, il suffit de se rendre sur la plateforme et de s’y inscrire. Assurez-vous également d’avoir lié votre compte Twitch à celui que vous utilisez pour jouer au jeu. Il faudra ensuite regarder une chaîne participante durant quelques heures.

À chaque palier atteint, vous recevrez une notification et les objets finiront dans votre inventaire Twitch. D’ici, vous pourrez alors les activer puis les retrouver directement dans votre messagerie la prochaine fois que vous lancerez Aniimo.

Il convient évidemment d’avoir un compte Twitch relié à son compte Aniimo pour pouvoir bénéficier de tout le contenu gratuit. Pour ce faire, rendez-vous sur le site officiel d’Aniimo puis sur la page des Twitch drops. Il suffira ensuite de suivre les étapes en connectant vos comptes de plateforme.