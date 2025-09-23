Autrefois connu sous le nom de Project Mugen, Ananta a tout récemment dévoilé du gameplay une vidéo de 7 minutes. De quoi se faire une bonne idée de ce nouveau jeu free-to-play dans un vaste monde ouvert urbain, considéré par beaucoup comme une sorte de « GTA anime », mais avec un système de gacha pour récupérer divers personnages. Le titre avait en tout cas capté l'attention de nombreux joueurs, et c'est encore plus évident depuis la publication de cette nouvelle bande-annonce.

Ananta, ou l'aspirant concurrent de GTA 6 et Genshin Impact ?

Il y a neuf mois, NetEase Games (Diablo Immortal, Marvel Rivals) en qualité d'éditeur et les studios situés à Hangzhou et Montréal Thunder Fire/Naked Rain se fendaient d'une bande-annonce pour reparler de leur prochain action-RPG en monde ouvert urbain, nom de code Project Mugen, et lui donnait un nom : Ananta. Ce trailer a accumulé plusieurs millions de vues, marque d'un engouement certain autour de ce qu'on pourrait appeler un mix entre GTA anime et Genshin Impact. Soit deux licences qui disposent chacune d'une gigantesque communauté, ce qui pourrait définitivement jouer en la faveur de ce nouveau jeu. Dans la matinée, le titre a donc eu droit à une plus ample présentation de son gameplay.

Ananta va ainsi proposer d'explorer avec un grande liberté une gigantesque ville où réalité et fantastique se confondent, de ses lignes de métro souterrain à ses plus hauts gratte-ciels, via du parkour, de l'escalade, ou à bords de véhicules comme des voitures ou des motos, que l'on pourra d'ailleurs subtiliser à des passants, comme dans un GTA, le tout dans un style artistique très typé anime. Côté combats, il sera question d'affrontements en groupe de quatre personnages à acquérir via un système de gacha, chacun disposant de compétences uniques qu'il faudra faire utiliser en synergie pour en tirer le plein potentiel.

Si Ananta ne dispose pas encore de date de sortie, il prévoit d'arriver sur PC, PS5 et mobile, dans un format free-to-play, avec donc un modèle économique intégrant notamment une mécanique de gacha pour l'acquisition de nouveaux personnages. Les joueurs désireux de l'essayer peuvent d'ores et déjà se préinscrire sur le site officiel du jeu, qui indique déjà compter plus de 9 millions de préinscrits. Voilà qui augure du bon pour ce mélange entre GTA anime et les jeux HoYoverse.

Sources : YouTube ; Site officiel de Ananta