L'éditeur 505 Games dévoile un très prometteur jeu de survie au nom de Among The Trolls. Pour l'instant assez mystérieux, le jeu se nourrit notamment de la mythologie finlandaise.

Among The Trolls est un jeu de survie qui est développé par le développeur finnois Forbidden Studios. Il s'agit d'un jeu d'aventure/Survie/action à la première personne dans lequel on incarne au choix le personnage d'Alex ou Ana. Notre personnage quitte les USA pour rendre visite à ses grands parents qui vivent en Finlande à l'orée d'une forêt. Mais une fois sur place, ceux-ci sont portés disparus.

Among the Trolls utilise le folklore finnois

Among The Trolls devrait proposer une narration riche permettant d'en savoir plus sur le folklore de Finlande dont les fameux trolls. Qui ne sont visiblement ici pas tous des dangers. Lors de la présentation, le développeur principal a parlé d'une carte de 3,5km x 3,5 km qui avait pour objectif de reproduire fidèlement la nature finnoise. Le jeu profitera même de changements de saisons permettant de totalement changer l'atmosphère.

Au beau milieu de la nature

Pour se faire, le jeu utilise le moteur graphique Unity, et de ce que l'on a pu voir, l'univers regorge de détails, notamment dans les effets lumineux et autres effets "naturels". La nature est réellement au centre de l'intérêt du jeu et le studio derrière Among The Trolls a bien été clair sur le sujet.

Notons que le mode multijoueur en coop jusque 4 sera disponible dès le lancement de l'accès anticipé dès cet automne sur PC. En outre, le jeu Among The Trolls proposera à la sortie quatre chapitres prévus pour la version 1.0 dont un seul sera jouable en accès anticipé.