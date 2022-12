Alors que le troisième opus, Amnesia : Rebirth, n’est pas si lointain, Frictional Games nous annonce l’arrivée d’un nouveau jeu encore plus effrayant que les anciens.

Amnesia : The Bunker s'annonce flippant à souhait

Le studio vient en effet d’annoncer l’arrivée prochaine d’Amnesia : The Bunker, un nouveau jeu se sa série phare qui avait su chambouler les codes de l’horreur avec The Dark Descent en 2010. Après trois épisodes et une compilation, la saga reviendra donc dès 2023 nous glacer le sang.

Ce nouvel épisode s’annonce d’ores et déjà terrifiant et empruntera beaucoup à Alien Isolation, la station spatiale en moins. Comprenez par là que le soft se passera bel et bien les pieds sur terre, mais que nous serons sans cesse traqués et harcelés par une créature bien plus puissante que nous, comme Ripley dans le jeu de Creative Assembly. On note d'ailleurs la présence d’une arme pour se défendre, même si les munitions s’annoncent évidemment très rares, une première pour la série.

À première vue, l'ambiance paraît extrêmement claustrophobique et le studio mise une nouvelle fois sur la peur du noir. Lorsque l'on connaît le passif de la série, on peut également s'attendre à ce que la santé mentale ait une nouvelle fois un rôle important.

Amnesia : The Bunker est prévu pour le mois de mars 2023 sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One mais n’a toujours pas de date précise.