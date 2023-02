Frictional Games a pris la parole pour donner des nouvelles d'Amnesia The Bunker, et elles ne sont pas totalement bonnes.

Amnesia The Bunker repoussé de plusieurs semaines

Après un Amnesia: Rebirth qui a grandement divisé, Frictional Games va essayer de redorer le blason de sa franchise horrifique avec Amnesia The Bunker. Un jeu qui misera encore sur le noir, la dimension claustrophobique, mais qui innovera.

Pour ce nouvel épisode, l'équipe a examiné un véritable chef d'œuvre : Alien Isolation. On sera poursuivi et harcelé par une créature, mais contrairement aux précédents titres, on pourra riposter avec au moins un revolver. Une arme aux munitions limitées, survival-horror oblige. Amnesia: The Bunker poussera également l'interaction avec les décors pour résoudre des énigmes, ou passer des portes en force.

Mais tous ces changements vont devoir un peu attendre car le jeu est repoussé. Attendu pour le mois de mars 2023, il sortira désormais le 16 mai 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.