Amnesia 4 The Bunker devrait marquer un vrai bon en avant pour la licence. C’est fini les interactions basiques avec le décor, place aux flingues et aux puzzle totalement libres.

Depuis quelques jours, Frictionnal Games partage de courts clips de son Amnesia The Bunker, le quatrième opus de la franchise, et nous montre de nouvelles mécaniques de jeux encore jamais vues dans la licence.

Loin d’un The Dark Descent anxiogène et d’un A Machine for Pigs bancal, Amnesia avait déjà tenté de se réinventer un tantinet avec Rebirth en 2020, mais au-delà de quelques séquences plus ouvertes qu'à l'accoutumé et d'un récit drastiquement différent des précédents jeux, la recette était la même. Aussi réussie soit-elle, la série Amnesia fait surtout office de train fantôme où les interactions avec le décor se limitent bien souvent à farfouiller l’environnement à la recherche de documents et d’autres objets utiles. Mais avec The Bunker, les choses devraient changer.

Amnesia The Bunker apportera du neuf

Si l’on n’a pas encore d’information claire sur le jeu, on sait toutefois que cet Amnesia The Bunker misera sur une ambiance particulièrement claustrophobe, et à l’instar d’un Alien Isolation nous seront sans cesse pourchassés par une créature bien plus puissante que nous. Toutefois, il sera désormais possible de se défendre avec des armes à feu, tout du moins un revolver aux mutinions limitées.

Mais en prime, Amnesia the Bunker nous permettra également d’interagir avec le décor pour résoudre des énigmes de manière parfaitement libre. Frictionnal Games illustre d’ailleurs ces nouvelles mécaniques en nous montrant qu’il sera par exemple possible d’ouvrir une porte de plusieurs façons, comme en la détruisant avec un tonneau soit en tirant dessus, soit en y mettant le feu de n’importe quelles autres façons, ou en jetant des objet directement dessus. Ça parait assez maigre vu d’ici, mais pour la licence, c’est déjà un sacré bon en avant et l’on peut déjà s’attendre à d’autres mécaniques de jeu similaires.

Pour l’heure, Amnesia The Bunker n’a été présenté qu’une seule fois, mais devrait très certainement l’être davantage d’ici 2023. Le jeu est attendu sur PS5, Xbox Series et PC mais ne dispose pas encore de date de sortie.