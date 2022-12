Collectionneurs d'amiibo, préparez-vous à faire F5 pour ajouter de nouvelles et belles pièces sur vos étagères.

Des amiibo Sephiroth (FF7) et Kazuya (Tekken) datés

Nintendo a annoncé une date de sortie pour deux nouveaux Amiibo dans le cadre de Super Smash Bros. Ultimate. Deux combattants légendaires provenant de licences japonais mythiques : Final Fantasy et Tekken. Et ce ne sont pas des seconds couteaux, loin de là, puisque ce sont des figurines de Sephiroth et de Kazuya Mishima. Deux bad guys dont l'on parle en ce moment avec le lancement de FF7 Crisis Core Reunion et les annonces autour de Tekken 8.

Chacune d'elles sera disponible dès le 13 janvier 2023, et si vous voulez éviter la rupture de stock, il vaut mieux surveiller les précommandes. En particulier pour Sephiroth qui devrait partir vite dès la sortie, avant d'être disponible à nouveau quelques semaines voire mois plus tard. Le prix devrait avoisiner les 15,99€ comme à l'accoutumée, pour chaque personnage.

Ensuite, d'ici l'année prochaine, ce sera au tour des figurines de Pyra et Mythra de Xenoblade Chronicles 2.