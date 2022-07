A chaque début de mois, les joueurs sont gâtés peu importe leur plateforme. Entre les nouveaux jeux Xbox Game Pass et les titres gratuits du PS Plus, sans compter les cadeaux hebdomadaires de l’Epic Games Store, tout le monde y trouve son compte. L’avantage est néanmoins pour les joueurs PC, qui vont également pouvoir profiter des jeux gratuits d’Amazon Prime Gaming.

Les jeux gratuits Amazon Prime d'août 2022

Comme chaque mois depuis quelques temps maintenant, Amazon Prime offre une sélection d’objets in-game et surtout une sélection de jeux gratuits sur PC pouvant être conservés à vie. L’avantage, c’est qu’il y en a toujours pour tous les goûts. Au programme d’août 2022,un jeu wholesome tout mignon aux airs de Pokémon Snap, quelques titres indépendants et surtout un STR culte.

StarCraft: Remastered : version remasterisée du STR culte. Commandez des armées mécanisées, exploitez les pouvoirs psioniques des Protoss et dirigez des créatures pour prendre le contrôle du terrain.

Zak McKracken and the Alien Mindbenders : un classique du point-and-click. Dans ce jeu, le journaliste peu recommandable Zak McKracken peut sauver un monde où les extraterrestres ont bâti une machine à stupidité qui réduit le QI des humains.

Beasts of Maravilla Island : un jeu indépendant aux airs tout mignon de Pokémon Snap. Les joueurs incarnent une photographe animalière parcourant les écosystèmes magiques de l’île de Maravilla à la découverte des créatures extraordinaires.

Recompile : metroidvania en 3D où l’on contrôle un programme semi-conscient luttant contre sa propre suppression. Au programme, des combats se voulant intenses, des plateformes et un système de piratage axé sur la logique environnementale.

ScourgeBringer : roguelite indépendant invitant les joueurs à traverser des mondes inconnus où les machines gardent les secrets du passé de son héroïne, Kyhra.

Family Mysteries Poisonous Promises : jeu d’enquête vous plongeant dans un monde d'élites débauchées et de policiers corrompus où le pouvoir peut tout acheter. Un drame policier où vous devrez trouver des indices, interroger des témoins, analyser des échantillons et rassembler des preuves pour trouver un assassin.

En plus de ces 6 jeux gratuits, les abonnés Amazon Prime pourront récupérer tout un tas de contenus in-game. Au programme, des objets pour Pokémon Go, Fall Guys, Roblox, League of Legends ou encore Two Point Hospital.