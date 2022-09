A l’orée de chaque nouveau mois, les différents éditeurs partagent les prochains jeux gratuits qui seront offerts à leurs abonnés. Sony a ouvert le bal avec le PS Plus d’octobre 2022, et on connaît déjà ceux d’Amazon Prime Gaming. Comme depuis quelques mois, ce sera un bon cru.

Liste des jeux gratuits d'Amazon Prime en octobre 2022

L’arrivée du mois d’octobre est synonyme de nouveaux jeux gratuits pour les joueurs. Entre le PS Plus, le Xbox Game Pass et les Games With Gold et les cadeaux hebdomadaires de l’Epic Games Store, les joueurs ont déjà de quoi faire. C’était sans compter sur les titres offerts aux abonnés Amazon Prime qui sont souvent de qualité. Qu’en sera-t-il du mois d’octobre ?

Le leaker français Billbil-Kun (Dealabs) récidive et dévoile à l’avance les prochains jeux gratuits Prime Gaming avec quelques licences cultes dans le lot. Comme d’habitude, il y en aura pour tous les goûts avec de gros AAA comme de l'indépendant