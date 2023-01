Amazon Prime Gaming avait terminé l’année en beauté avec l’ajout surprise de 10 jeux, dont des grands classiques dans le lot. S’il vous reste encore quelques jours pour récupérer Dishonored 2, Metal Slug et tous les autres cadeaux offerts fin décembre, l’éditeur américain laisse désormais place aux jeux gratuits de janvier 2023. Et il y a de très belles choses dans le lot encore une fois.

Les jeux gratuits Amazon Prime Gaming de janvier 2023

Les jeux gratuits Amazon Prime Gaming reprennent donc du service. La nouvelle année à peine commencée, le géant du e-commerce commence déjà à gâter ses abonnés avec une série de nouveaux cadeaux. Comme à son habitude, il y en a pour tous les goûts avec en tête d’affiche Evil within 2 , accompagné du jeu indépendant Chicken Police - Paint it RED! qui est assez récent et qui a plutôt reçu un bon accueil. Ces nouveaux cadeaux seront donc disponibles du 3 au 31 janvier 2023. Voici sans plus attendre la liste complète des jeux à récupérer sur le site officiel :

Liste des jeux gratuits de janvier 2023