Ces dernières années, les joueurs PC ont pu remplir leurs ludothèques sans dépenser un seul centime supplémentaire. Chaque semaine, l'Epic Games Store y va de ses jeux gratuits, et quelques cadeaux sont disponibles de temps à autres sur Steam et GOG. De son côté, Amazon Prime Gaming offre lui aussi chaque mois ses jeux gratuits. L’éditeur dévoile aujourd'hui la liste des titres qui pourront être récupérés gratuitement en mars 2023.

Les jeux gratuits Amazon Prime Gaming de mars 2023

Les joueurs abonnés Amazon Prime ont désormais un avantage supplémentaire : une poignée de jeux gratuits mensuels. Le géant américain a frappé fort ces derniers temps avec des titres comme The Evil Within 2, Assassin's Creed Origins ou encore Fallout New Vegas Ultimate Edition pour ne citer qu’eux. En mars 2023, c’est un grand classique du RPG qui sera en tête d’affiche : Baldur’s Gate Enhanced Edition. Il sera accompagné de quelques jeux indépendants appréciés par les amateurs du genre, cependant certains dans cette liste ont déjà été offerts ailleurs, notamment sur l’Epic Games Store.

Voici sans plus attendre la liste des jeux gratuits Amazon Prime Gaming de mars 2023. On rappelle que depuis le mois dernier, les titres ne sont plus disponibles d’emblée. Ils arrivent désormais au fur et à mesure.

Liste et présentation des jeux gratuits de mars 2023

Baldur’s Gate: Enhanced Edition ( 2 mars) : grand classique du RPG. Lancé 1998, le jeu multi -récompensé et ô combien apprécié revient avec des graphismes améliorés, des optimisations et du contenu inédit dont une nouvelle aventure ainsi que trois nouveaux compagnons pour le groupe

2 mars) : grand classique du RPG. Lancé 1998, le jeu multi -récompensé et ô combien apprécié revient avec des graphismes améliorés, des optimisations et du contenu inédit dont une nouvelle aventure ainsi que trois nouveaux compagnons pour le groupe Adios (9 mars) : petite expérience cinématographique à la première personne où le joueur incarne un éleveur de porcs basé au Kansas qui baigne dans les affaires louches de la mafia. Lassé de les aider à se débarrasser de corps, il souhaite raccrocher son tablier quand un ami tueur à gages vient lui demander un service.

(9 mars) : petite expérience cinématographique à la première personne où le joueur incarne un éleveur de porcs basé au Kansas qui baigne dans les affaires louches de la mafia. Lassé de les aider à se débarrasser de corps, il souhaite raccrocher son tablier quand un ami tueur à gages vient lui demander un service. I Am Fish (9 mars) : vivez l’aventure de quatre poissons intrépides arrachés à leur foyer et enfermés dans un aquarium. Nagez, volez et même mordez pour regagner votre liberté.

(9 mars) : vivez l’aventure de quatre poissons intrépides arrachés à leur foyer et enfermés dans un aquarium. Nagez, volez et même mordez pour regagner votre liberté. Faraway 3 Arctic Escape (16 mars) : les deux autres épisodes ayant été offerts, il était logique que la suite apparaisse tôt ou tard dans la liste des jeux gratuits Amazon Prime Gaming. Au programme, des nouveaux temples et encore plus d'énigmes à résoudre.

(16 mars) : les deux autres épisodes ayant été offerts, il était logique que la suite apparaisse tôt ou tard dans la liste des jeux gratuits Amazon Prime Gaming. Au programme, des nouveaux temples et encore plus d'énigmes à résoudre. Book of Demons (23 mars) : petit jeu indépendant avec plus de 8000 avis très positifs sur Steam. Du hack & slash pur ejus fun invitant le joueur à pourfendre les armées des ténèbres dans les donjons sous la Vieille Cathédrale.

(23 mars) : petit jeu indépendant avec plus de 8000 avis très positifs sur Steam. Du hack & slash pur ejus fun invitant le joueur à pourfendre les armées des ténèbres dans les donjons sous la Vieille Cathédrale. Peaky Blinders Mastermind (23 mars) : ce jeu gratuit Amazon Prime Gaming est inspiré de la série TV à succès éponyme. Dans cette aventure pleine de puzzles, exécutez des plans parfaitement synchronisés en incarnant des Peaky Blinders.

(23 mars) : ce jeu gratuit Amazon Prime Gaming est inspiré de la série TV à succès éponyme. Dans cette aventure pleine de puzzles, exécutez des plans parfaitement synchronisés en incarnant des Peaky Blinders. City Legends: Trapping in Mirror — Collector’s Edition (30 mars) : petit jeu indépendant sorti en août 2022. Dans ce thriller, un éditeur vous demande d’écrire sur Bloody Mary, mais la légende s'avère être plus qu'une fiction. Tentez de survivre au fantôme vengeur en résolvant des énigmes et en recherchant des objets cachés.

Du contenu gratuit pour les abonnés Amazon Prime

Comme d'habitude, ce line-up s'accompagne également de contenus gratuits pour les différents jeux du moment. Dans la liste Amazon Prime Gaming de mars 2023, on retrouve encore un pack Red Dead Online, des boosters pour Rainbow Six Siege et une tenue pour Rogue Company. Un tas de bonus pour Fall Guys, FIFA 23, GTA Online ou encore New World sont aussi au programme. Les amateurs de League of Legends ne seront pas en reste.

Jusqu'au 16 mars, ils peuvent récupérer la dernière capsule Prime Gaming qui contient 350 RP, 5 essences Mythiques, un skin à 1350 RP et plus encore.Toujours du côté de Riot, c’est un coffre de babioles aléatoire qui est disponible pour Wild Rift jusqu'au 18 mars. Les joueurs de Legends Runeterra peuvent quant à eux mettre la main sur un coffre prismatique rare et un joker épique jusqu'au 16 mars, tandis que les amateurs de Valorant ont jusqu’au 23 mars pour réclamer le spray Doomscrolling.