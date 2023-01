Avantage aux joueurs PC. Régulièrement des jeux gratuits sont proposés sur différentes plateformes. L’Epic Games Store propose un ou deux cadeaux chaque semaine, GOG y va de sa distribution pendant certaines de ses soldes et Amazon Prime Gaming y va aussi de ses jeux gratuits mensuels. L'éditeur a dévoilé la liste compète du mois prochain. Voici ceux qui pourront être récupérés gratuitement en février 2023.

Les jeux gratuits Amazon Prime Gaming de février 2023

L’année a commencé en beauté pour les abonnés Amazon Prime. D’un côté pour son service de streaming vidéo qui a ajouté de nombreuses pépites en janvier 2023. De l’autre pour les joueurs avec une dizaine de jeux gratuits avec quelques titres bien sentis comme The Evil Within 2 ou le jeu indépendant Chicken Police - Paint it RED!. Ce n’est pas tant une surprise puisque l’année dernière, le géant américain avait frappé fort avec des productions appréciées comme Assassin's Creed Origins, Fallout New Vegas Ultimate Edition ou encore Middle-earth: Shadow of War pour ne citer qu’eux. Quel sera le programme pour le mois prochain ? Voici les prochains jeux gratuits Amazon Prime Gaming qui seront disponibles dès le 2 février :

Liste et présentation des jeux gratuits de février 2023

The Elder Scrolls 3 : Morrowind GOTY Edition : RPG épique de la série phare de Bethesda. Créez votre personnage, faites des choix et forgez une expérience unique dans Morrowind. Cette version ultime contient les deux DLC Bloodmoon et Tribunal. Autant dire que ça en fait des heures de jeu.

Onsen Master : jeu indépendant où vous gérez des sources chaudes au sein de l'île fantaisiste de Izajima. A vous d'aider les communautés locales à se reconnecter entre elles et découvrez un monde surnaturel oublié depuis longtemps dans le monde solo ou le mode Arcade.

Aerial_Knight's Never Yield : dans ce jeu gratuit Amazon Prime Gaming, vous devez survivre à un Détroit inspiré d'un Tokyo futuriste. Prenant la forme d'un 3D runner, le titre narre l'histoire de Wally, un humain ayant découvert des preuves qui pourraient changer sa ville pour toujours.

Divine Knockout : jeu de combat, vous devez mettre les divinités KO en combinant plateformes et combos. Petite spécificité, chaque arène comporte un mécanisme spécial qui peut changer la donne. Sol qui qui s'effondre, obstacles, pièges impitoyables et bien plus sont de la partie.

One Hand Clapping : jeu de plateforme vocal en 2D sortie en 2021 très apprécié des joueurs. Dans One Hand Clapping, vous devez résoudre des énigmes en chantant ou fredonnant dans votre micro.

BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad : ce jeu gratuit Amazon Prime Gaming prend la forme d'un plateformer en 2D en défilement horizontal. Le titre se veut rapide et frénétique avec une tonne d'action et des litres de sang.

Space Crew: Legendary Edition : jeu de simulation et d'aventure où vous devez recruter et entraîner un équipage. Défendez la Terre contre des armées d'extraterrestres.

Tunche : petit jeu d'action dessiné à la main mêlant action et roguelike. Seul ou avec des amis, rétablissez la paix dans la forêt tropicale Amazonienne en choisissant parmi 5 personnages aux capacités uniques.

Space Warlord Organ Trading Sim : un jeu de simulation et de gestion où vous devez acheter, vendre et échanger des des organes dans un univers étrange et en constante évolution. Bienvenue dans le capitalisme extraterrestre.

Du contenu gratuit pour les abonnés Amazon Prime

Comme d'habitude, ce line-up s'accompagne de contenus pour les différents jeux du moment dont Apex Legends, Rainbow Six Siege, Call of Duty Mobile, League of Legends, Destiny ou encore SMITE. Les joueurs de FIFA 23 abonnés à Amazon Prime pourront une nouvelle mettre la main sur des récompenses exclusives qui incluent : 7 joueurs Or Rare, 2 choix de joueurs 82 OVR, 12 consommables rares et 1 joueur de prêt Salah (20 matchs).