Comme le Xbox Games With Gold et le PS Plus, le service Prime Gaming - inclus dans tout abonnement Amazon Prime - a dévoilé les contenus offerts à compter du 1er avril 2022.

8 titres offerts et des contenus en jeu

Dans quelques heures, vous aurez accès à huit jeux gratuits via Amazon Prime Gaming et voici la liste complète :

À côté de ça, il y a toujours des contenus supplémentaires pour les jeux qui s'y prêtent comme Fall Guys, Valorant, League of Legends, GTA Online, PUBG ou encore Call of Duty Vanguard et Warzone. N'hésitez pas à consulter l'interface web Prime Gaming pour plus d'informations et récupérer vos cadeaux, du 31 mars au 28 avril 2022, y compris les jeux gratuits. Car même sans PC, vous pouvez en effet vous constituer une bibliothèque.

Amazon Prime Gaming : un partenariat avec Activision Blizzard

Activision Blizzard, qui a réglé une affaire de harcèlement à coups de millions, s'associe avec Amazon Prime Gaming pour mettre en avant ses licences les plus populaires avec du contenu exclusif.

Les premiers à en profiter seront Overwatch et Hearthstone.

Overwatch : Entre le 30 mars et le 14 septembre, les membres Prime peuvent récupérer les offres mensuelles Overwatch Hero, qui débloquent un total de quatre boîtes de butin légendaire et trois boîtes de butin standard. Dès aujourd’hui et jusqu'au 27 avril, les membres Prime peuvent bénéficier de la première offre Prime Gaming Overwatch, comprenant une boîte de butin légendaire. Hearthstone : Gravissez les échelons grâce aux offres de contenu en jeu Prime Gaming Hearthstone. Entre le 30 mars et le 14 septembre, les membres Prime pourront récupérer des offres mensuelles Hearthstone pour un total de quatre cartes légendaires garanties aléatoires et trois packs de cartes standards pour PC, Android ou iOS. Dès aujourd’hui et jusqu'au 27 avril, les membres peuvent obtenir la première offre Prime Gaming Hearthstone, comprenant une carte légendaire garantie aléatoire afin de célébrer le lancement prochain de la dernière extension du titre, Au cœur de la cité engloutie, le 12 avril

Suivront, dans les mois à venir, des contenus pour World of Warcraft et Starcraft : Remastered.

L'abonnement Amazon Prime est disponible à 5,99€ par mois ou 49,99€ par an.