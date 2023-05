Les jeux gratuits n’en finissent plus. L’Epic Games Store est actuellement dans sa période où il offre des cadeaux exceptionnels, Steam y va aussi de son petit titre offert de temps à autres, mais c’est Amazon Prime Gaming qui met le paquet cette fois. Dans le cadre de leur abonnement classique, les membres peuvent récupérer chaque mois une dizaine de titres allant du jeu indépendant, au rétro en passant par des productions plus modernes. Juste avant que le mois ne s’achève, le géant américain a décidé de faire une belle surprise aux abonnés : 8 jeux gratuits supplémentaires et non annoncés sont à récupérer avec Amazon Prime Gaming.

8 jeux gratuits supplémentaires avec Amazon Prime Gaming

Amazon Prime Gaming n’en finit plus d’offrir des jeux en mai. Pour adoucir la fin du mois et faire un ultime cadeau, le géant du e-commerce vient d’ajouter 8 jeux gratuits supplémentaires à son offre, portant le nombre de titres offerts ce mois-ci à 23. Les heureux élus sont disponibles dès maintenant et ce jusqu'au 26 juin. On retrouve dans le lot des productions indépendantes appréciées, parfois déjà offertes ailleurs, comme l’excentrique Turnip Boy Commits Tax Evasion ou le Pokemon Snap-like Beasts of Maravilla Island. Voici la liste des jeux gratuits Amazon Prime Gaming supplémentaires :