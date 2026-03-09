Amazon commence peut-être à se détourner de l’édition de jeux depuis plusieurs mois, en témoignent les dernières actualités autour de New World Aeternum, King of Meat ou plus récemment Maverick Games, mais cela ne veut pas dire pour autant qu’il abandonne le secteur. Au contraire. En plus de rester à l’édition des prochains Tomb Raider, la compagnie de Jeff Bezos compte bien accroître ses efforts dans la relance de Luna, aka Prime Gaming, son service permettant aux joueurs de récupérer de nombreux jeux gratuits chaque mois.

Oui, à l’instar de PlayStation et de son PS Plus, les abonnés à Amazon Prime bénéficient d’un avantage unique leur donnant régulièrement accès à une ribambelle de titres sans surcoût supplémentaire. La différence étant que dans le cas de Prime Gaming, on ne parle alors pas seulement de trois jeux par mois, mais de plusieurs jeux par semaine, uniquement récupérables sur PC. Et les premiers titres offerts pour ce mois de mars sont désormais disponibles depuis quelques jours, que ce soit via GOG ou via l’Epic Games Store.

Voici trois jeux gratuits à récupérer via Prime Gaming

On commence ainsi par le titre star de cette semaine, Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot, qui fait en réalité office de spin-off à Borderlands 2. Développé par Gearbox Software en 2013, il se déroule dans le jeu de rôle sur table « Bunkers & Badasses », lui-même inspiré de Donjons & Dragons, en mettant en scène le personnage de Tiny Tina en tant que maître du jeu. Un bon moyen pour les possesseurs de Prime Gaming de découvrir cette aventure décalée, donc, jouable en solo ou à plusieurs.

On enchaîne ensuite avec Tattoo Tycoon, un jeu de gestion développé par Crazy Bunch qui, comme son nom l’indique, s’intéresse à l’univers du tatouage. Votre objectif ? Faire du dernier salon encore ouvert une entreprise florissante, en aménageant les lieux à votre image et en fidélisant autant que possible votre clientèle par la qualité de vos services. Disponible depuis le 24 octobre 2025, il s’agit ainsi d’un bon moyen pour les abonnés Amazon Prime de s’essayer à l'un des derniers-nés de cette gamme de jeux de gestion qu’on n’arrête plus avec les années.

Enfin, on termine avec Siege of Avalon Anthology, qui vient ajouter une petite touche de rétro à cette sélection de la semaine grâce à ce titre dont la sortie remonte à 2001. Co-développé par Digital Tome, General Arcade et Steffen Nyeland, il permettra ainsi aux possesseurs de Prime Gaming de se lancer, via GOG, dans ce RPG à l’ancienne, qui vous plongera au cœur d’une histoire de tromperie, de trahison et d’héroïsme. De quoi constater l’évolution des jeux du genre à travers les âges, tout en profitant au passage d’une bonne dose de nostalgie, donc.

Source : Amazon Luna