Ce mois de mai de 2023 est une véritable foire aux jeux gratuits. Et après ceux de Steam mais aussi de l'Epic Games Store, il est temps de s'intéresser à ceux d'Amazon Prime Gaming et plus particulièrement la liste de deux de la mi-mai qui sont disponibles dès aujourd'hui. Au programme du classique et durétro mais aussi une véritable perle dont il serait fort dommage de se priver. On vous dit tout.

Les jeux gratuits Amazon Prime Gaming du 18 mai 2023

Kardboard Kings [Amazon Games App] : il s'agit là d'un jeu de gestion un peu hors norme puisque le but est tout simplement de gérer une boutique de jeux de cartes. L'objectif est assez simple, outre gagner de l'argent il faut acheter, échanger, vendre et collectionner des cartes. Le jeu parfait pour les amateurs du genre, puisque le titre reçoit des notes positives sur Steam. L'ambiance est même au rendez-vous et la boutique se trouve en bord de mer pour donner un petit coté vacance.

The Almost Gone [Amazon Games App] : c'est surement LA pépite de la sélection de cette nouvelle salve de jeux gratuits Amazon Prime Gaming de mai 2023. C'est un jeu narratif avec des casse têtes dans lequel on incarne un personnage entre la vie et la mort. Très touchant dans sa mise en scène et son scénario, le titre profite aussi d'une magnifique direction artistique. Le jeu recueille des avis très positifs un peu partout que cela soit sur Steam et ailleurs. On vous le conseille très chaudement.

3 Count Bout [Amazon Games App] : encore un grand classique de la Neo-Geo avec cette fois un titre qui fut édité par SNK. C'est un jeu de baston à l'ancienne qui met à l'honneur la lutte. Les joueurs peuvent incarner l'un des 10 lutteurs professionnels fictifs et se battre pour le titre de champion SWF (une organisation fictive qui est un peu l'équivalent de la WWE dans le monde du catch)

Alpha Mission 2 [Amazon Games App] : un autre jeu Neo-GEO, toujours de SNK. On s'éloigne un peu de la baston pour se diriger tout droit vers un shoot them up à l'ancienne. Le joueur contrôle un vaisseau spatial de combat et peut tirer sur des ennemis dans les airs, bombarder des ennemis au sol, collecter des power-ups et vaincre des boss pour faire avancer les niveaux.

Une super liste de jeux sur Amazon Prime Game, et même si elle ne vous inspire pas, après tout c'est entièrement gratuit alors pourquoi s'en priver.