Les joueurs PC vont décidément pouvoir remplir leurs bibliothèques sans dépenser un seul centime supplémentaire. Alors que l’Epic Games Store reconduit son calendrier de l’avent avec 15 jeux gratuits tous les jours dès ce jeudi, Amazon Prime fait un dernier cadeau à ses fans. D’humeur festive, le géant du e-commerce va offrir une poignée de titres supplémentaires qui n’étaient pas prévus au programme.

10 jeux gratuits bonus pour Amazon Prime Gaming

Chaque mois, Amazon Prime Gaming offre plusieurs jeux et du contenu gratuit pour l’ensemble des abonnés. Alors que la firme américaine avait déjà confirmé le programme de décembre 2022 avec une licence érigée au rang de culte en tête d’affiche, elle avait gardé dans sa hotte une jolie surprise. Dès le 27 décembre 2022 et jusqu’au 3 janvier 2023, 10 jeux gratuits supplémentaires pourront être récupérés.

En plus de grands classiques de SNK, l’excellent Dishonored 2 se joindra également aux festivités. Cette pépite d'Arkane avait écopé d’un joli 9 dans nos colonnes grâce à son univers racé et captivant, sa direction artistique folle et un level design des plus soignés. On précise au cas où qu’il s’agit uniquement du jeu de base, le spin-off La Mort de l’Outsider n’étant pas inclus dans cette version.Voici la liste complète des nouveaux jeux gratuits Amazon Prime Gaming :

Dishonored 2

Metal Slug

Metal Slug X

Metal Slug 3

Real Bout Fatal Fury

The King of Fighters 2003

The Last Blade

The Last Blade 2

Twinkle Star Sprites

SNK 40th Anniversary Collection

Amazon Prime Gaming régalera également les joueurs mobiles avec du contenu gratuit pour Candy Crush Saga, Farm Heroes Saga, Candy Crush Soda Saga, Bloons TD 6 ou encore BTS Island. Pour les autres, il n’est pas encore trop tard pour récupérer les cadeaux du mois, notamment le pack FIFA 23 qui vous permet d’obtenir 7 joueurs Or rares, 2 choix de joueurs 81+ OVR, 12 consommables rares, 1 Haaland en prêt pour 15 matchs et 8 choix de joueurs entre 2 joueurs de la Coupe du monde.