La pandémie d'adaptation est telle qu'il devient bien difficile d'en dresser la liste : après The Last of Us, Resident Evil, Driver ou encore Twisted Metal, le panel de séries vidéoludiques à décliner en série commence à s'amenuir. Qu'importe, puisque l'on trouvera toujours un producteur plus fainéant que la moyenne pour trouver un palliatif à la nouveauté. Aujourd'hui, c'est le géant du e-commerce Amazon qui pourrait bientôt proposer sa version sérialisée de Mass Effect via sa plate-forme de streaming.

Le commandant chaparde

La responsable des studios Amazon a en effet confirmé l'envie de décliner les aventures du commandant (ou de la commandante) Sheperd en quelques épisodes, comme l'exige désormais l'époque :

L'un des plus récents espoirs d'Amazon en termes de streaming s'appelle Mass Effect. Amazon Studios est sur le point de conclure un accord pour développer une série basée sur la licence de jeux vidéo de science-fiction la plus vendue d'Electronic Arts.

Et si l'affaire fera peut-être des petites mains chargées d'adapter ce space opera vidéoludique pour Amazon Prime, l'annonce semble avoir réellement peiné un scénariste de BioWare, sans doute attaché à l'univers de la série.

Amazone de turbulence

Entré chez BioWare en 1999, David Gaider a écrit le scénario de bon nombre d'opus de la série Dragon Age, et l'a même déclinée en nouvelles et autre comic books. C'est dire s'il connait son sujet. Mais à l'annonce d'une potentielle série télévisée inspirée de Mass Effect, le sang du scénariste canadien n'a fait qu'un tour. Dans une longue série de tweets, Gaider s'est expliqué sur des réticences quant au choix d'Amazon :

Je suis soulagé de voir que l'accord entre Mass Effect et Amazon concerne une série télévisée potentielle et non un film. Mais même ainsi, la possibilité (tout comme pour pour Dragon Age) me fait un peu grincer des dents, contrairement à de nombreux joueurs qui semblent… excités ? Pour commencer, Mass Effect et Dragon Age ont tous deux un protagoniste personnalisé. Cela signifie que cette série devra choisir si ledit protagoniste sera un homme ou une femme. Paf, dès le départ, vous venez de vous aliéner une partie du public. Deuxièmement, ces protagonistes sont conçus comme une page vierge que le joueur remplit au gré de ses décisions. Cela ne fonctionnera pas pour un média passif. Alors, du coup, le protagoniste aura sa propre personnalité… et sa propre "histoire". Ce sera bizarre. Les intrigues autour des compagnons de route devaient prendre en compte les décisions du joueur. Ils étaient en quelque sorte le relai de l'engagement émotionnel. L'interactivité était la vedette, pas l'intrigue.

Quoi qu'il arrive, bonne chance aux showrunners. À un moment, cette série télévisée doit répondre à la question « Qu'est-ce que Mass Effect ? »… et faire quelque chose qui "ressemble" à Mass Effect. Les joueurs n'ont pas besoin de ça, et leur réaction sera surement mauvaise. Nous verrons bien.

Voilà une prise de parole qui rsique assurément d'arriver jusqu'aux oreille des potentiels futurs scénaristes de la série d'Amazon, si tant est qu'elle voit le jour. De leur côté, les petits gars de Bioware ont promis qu'un nouvel épisode de Mas Effect - vidéoludique celui-là - verrait bien le jour, par l'intermédiaire d'un curieux teasing...