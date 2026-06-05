Amazon Luna, anciennement Prime Gaming, continue d'offrir des jeux gratuits chaque mois. Comme c'est parfois le cas sur Steam ou l'Epic Games Store, on parle bien ici de jeux à garder définitivement. Ils peuvent être ajoutés à vos collections sur différentes plateformes, sans autre condition que d'être abonné à Amazon Prime.

Amazon Luna offre trois jeux gratuits à garder à vie comme avec Prime Gaming

Aujourd'hui, Prime Gaming via Amazon Luna offre trois nouveaux jeux gratuits sur PC et ils sont disponibles dès maintenant. Il s'agit de licences vraiment cultes, chacune dans son domaine. On retrouvera de l'aventure, de l'action brutale mais aussi de la stratégie tactique. Pour récupérer ces jeux gratuits, il suffira de se rendre sur l'application Amazon Luna et de se connecter avec son compte Amazon Prime. Ensuite, comme pour Prime Gaming, il faut récupérer le code de chaque jeu, puis les utiliser sur les plateformes indiquées. Ici, vous aurez besoin d'un compte Epic Games Store et GOG.

XCOM Chimera Squad, le roi du jeu tactique est gratuit

En ce moment, Amazon Luna, anciennement Prime Gaming, offre XCOM Chimera Squad, l'un des derniers jeux de la célèbre licence. Il s'agit d'un jeu tactique et stratégique dans lequel on incarne une unité spéciale déployée pour ramener la paix sur Terre après une invasion extra-terrestre. Le jeu se déroule 2 ans après XCOM 2, alors que les humains et les aliens coexistent en paix. Mais cette dernière est fragile. Dans XCOM Chimera Squad, on contrôle des humains et des aliens tous dotés de compétences uniques, dans des combats tactiques au tour par tour. Le jeu est à récupérer gratuitement sur Amazon Luna, puis devra être ajouté sur GOG, comme c'était le cas avec certains jeux Prime Gaming auparavant. Le jeu est disponible jusqu'au 31 août 2026.

Mafia 3 est offert sur Amazon Luna

Autre licence très connue, Mafia est mise à l'honneur avec Mafia 3 qui est lui aussi offert par Amazon Luna avec ses Prime Gaming. Plus orienté action et GTA-like que les autres jeux de la série, Mafia 3 n'a pas vraiment convaincu à sa sortie. Mais il a su s'améliorer un tantinet par la suite. Il n'en reste pas moins un jeu d'action efficace. Il nous raconte comment un vétéran de l'armée rentré de service gravit les échelons du crime organisé en cherchant à se venger. Comme tous les jeux Prime Gaming de l'époque, vous devrez ici aussi vous rendre sur la fiche du jeu sur Amazon Luna et récupérer le code cadeau. Celui-ci s'enregistre également sur GOG, et vous avez jusqu'au 6 juillet 2026 pour profiter de l'offre.

Tomb Raider 1-3 Remastered, trois gros jeux gratuits dans une seule compilation

Difficile de ne pas parler de licence culte lorsque l'on évoque Tomb Raider, d'autant que celle-ci est encore en plein dans l'actualité 30 ans après. Avant de découvrir Tomb Raider Legacy of Atlantis, vous pourrez jeter un œil aux trois premiers jeux de la licence avec la compilation Tomb Raider 1-3 Remastered offerte par Prime Gaming via Amazon Luna. L'occasion de (re)découvrir les aventures de Lara Croft tout juste remaniées graphiquement.

Les jeux restent identiques, mais l'on profite tout de même de nouveautés comme des costumes inédits, ou encore un mode défi et un mode photo. Pour le reste, les jeux sont simplement entièrement retapés graphiquement. Un petit régal dont on a du mal à se priver. Tomb Raider 1-3 Remastered est offert par Amazon Luna et comme tous les jeux Prime Gaming, vous devrez récupérer le code. Cette fois-ci, il doit être enregistré sur l'Epic Games Store avant le 17 juillet 2026.