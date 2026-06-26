Chaque jeudi, Prime Gaming, enrichit son catalogue de nouveaux jeux gratuits. À vous de les ajouter directement à votre backlog Amazon Luna ou d'en profiter sur des plateformes partenaires grâce aux codes offerts. Hier soir, ce sont 4 titres qui ont rejoint l'offre. Au programme : de la stratégie, de l'aventure et un peu d'originalité. Faites votre choix.

Lost Eidolons Veil of the Witch, un RPG tactique offert par Prime Gaming

Disponible via l'Amazon Games App, Lost Eidolons Veil of the Witch s'adresse avant tout aux amateurs de stratégie au tour par tour avec une pointe de roguelite dans le gameplay. Le studio Ocean Drive vous plonge ici dans un univers medieval-fantasy où guerre et intrigues politiques font rage. Vous prenez alors part à des affrontements exigeants, qui demandent de placer avec finesse vos unités sur le champ de bataille, de gérer les compétence et la composition de votre équipe. Avec son esthétique sombre et travaillée, c'est un jeu gratuit à ne pas louper sur Prime Gaming.

Please Touch the Artwork, une expérience artistique étonnante à récupérer pour Amazon Luna

Presque chaque semaine, on peut être sûr que Prime Gaming donne un jeu gratuit qui rejoindra votre compte Legacy Games, à créer séparément. C'est ce nouveau le cas ce jeudi 25 juin avec Please Touch the Artwork, un jeu de puzzle au concept original. Le but est d'interagir avec des tableaux pour résoudre des énigmes. Ce faisant, vous découvrirez l'histoire qui accompagne chaque œuvre. C'est une expérience aussi atypique que reposante offerte avec l'abonnement Amazon Luna, comme on l'appelle désormais.

Space Grunts Chrono Shard, un jeu gratuit rétro à récupérer

Cette semaine fait décidément la part belle aux jeux indépendants sur Prime Gaming. C'est de nouveau le cas avec Space Grunts Chrono Shard. Visuellement, il a un petit truc à la Enter the Gungeon avec son pixel grossier et coloré. Mais dans le gameplay, c'est tout autre chose. Ici, vous êtes face à un jeu d'action tactique au tour par tour. Vous vous lancez dans une expédition dans un monde généré de manière procédural pour exterminer des hordes d'ennemis. Intense et original, ce jeu gratuit vous est offert par Amazon pour rejoindre votre bibliothèque Epic Games Store. Si vous n'avez pas encore de compte, vous savez ce qu'il vous reste à faire.

Terraforming Mars, un jeu gratuit de stratégie avec Prime Gaming

C'est certainement le titre le plus connu de cette sélection. Terraforming Mars set une adaptation d'un jeu de société du même nom, dont le concept est de collaborer pour faire de la planète rouge un monde habitable. Comme vous vous en doutez, les mécaniques reposent essentiellement sur la gestion des ressources, le développement des technologie et la planification à long terme pour réhabiliter ce territoire hostile. Réputé pour sa richesse stratégique, c'est un jeu gratuit à ne pas louper cette semaine. Habituellement proposé à 19,99 € sur les stores il rejoindra cette fois votre bibliothèque Prime Gaming / Amazon Luna sans rien débourser de plus que votre abonnement mensuel.

Si vous avez souscrit récemment à un abonnement Prime, vous n'êtes peut-être pas encore avec le système. En somme, cet abonnement vous donne accès au service vidéoludique Prime Gaming, dernièrement renommé Amazon Luna. En plus du catalogue de jeux à la demande, il vous permet de récupérer des jeux gratuits sur PC tous les jeudis soir et de les garder à vie ensuite.

Ce système de jeux gratuits de Prime Gaming repose sur des partenariats avec d'autres plateformes. Cela veut dire qu'outre Lost Eidolons et Terraforming Mars, vous recevrez vos cadeaux sur une autre boutique. En l'occurrence, vous aurez seulement besoin d'un compte Legacy Games et Epic Games Store, gratuits eux aussi, si vous souhaitez moissonner tous les titres offerts depuis 25 juin.