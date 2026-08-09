Autrefois appelé Prime Gaming, Amazon Luna est désormais une plateforme incontournable du cloud gaming. En ce moment de nombreux jeux gratuits comme Lethal Honor et Still There sont offerts et peuvent être récupérés définitivement, mais il faut faire très vite puisque l'offre est sur le point d'expirer.

Amazon Luna offre deux très bons jeux gratuits

Les abonnés à Amazon Prime peuvent tous profiter d'Amazon Luna et d'une partie de son vaste catalogue de jeux. Prime Gaming a bien évolué et s'est lancé à corps perdu dans le cloud gaming, mais n'a pas oublié d'offrir des jeux chaque mois à tous ses utilisateurs. En ce moment, vous pouvez réclamer deux jeux très différents : Lethal Honor - Order of the Apocalypse et Still There. Tous deux ne seront plus disponibles le 12 août 2026, alors ne traînez pas.

Comme toujours, il faut obligatoirement avoir un compte Amazon Prime pour en profiter et créer également un compte sur les différentes plateformes en ligne comme l'Epic Games Store, GOG ou encore Steam puisque la plupart des jeux offerts seront à enregistrer sur ces plateformes.

Les jeux à récupérer avec le 12 aout 2026 sur Amazon Luna

Lethal Honor - Order of the Apocalypse : un jeu d'action à la direction artistique façon comics très réussie.

- Order of the Apocalypse : un jeu d'action à la direction artistique façon comics très réussie. Still Here : un jeu indé narratif qui parle de thèmes touchants et percutants.

© Amazon.

Lethal Honor, de l'action dans les jeux gratuits Prime Gaming

Lethal Honor est un jeu d'action survitaminé façon hack'n slash qui opte pour une direction artistique très proche des comics. Un jeu qui est à la fois brutal et exigeant, mais aussi terriblement fun bien que l'on aurait aimé un peu de coopération. À défaut d'être un must have à partager, c'est une petite pépite à déguster en solo qui vous tiendra quelques heures en haleine grâce à sa nervosité et son ambiance prenante. Ce jeu est à récupérer sur Amazon Luna puis à enregistrer dans votre bibliothèque Epic Games Store.

Still Here, un jeu narratif très prenant

Still There est le second jeu gratuit du moment que nous propose Amazon Luna, ex Prime Gaming. Il s'agit d'un jeu mêlant aventure et narration qui nous transporte dans l'espace dans le quotidien d'un personnage isolé dans une station spatiale. Le temps passe, tout se ressemble, jusqu'à ce qu'un étrange message radio vienne le sortir de sa solitude. Still There est un jeu prenant à la narration habile et très porté sur la psychologie humaine, qui aborde des thèmes parfois difficiles comme le deuil et la solitude. Un jeu pour les curieux à récupérer sur Amazon Luna et à enregistrer sur GOG.