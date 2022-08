THQ Nordic a bien annoncé être au travail sur un jeu Alone in the Dark PS5, Xbox Series et PC. Le scénariste d'Amnesia et Soma est à l'écriture et le design des monstres a été confié à un collaborateur de Guillermo Del Toro.

La rumeur d'un retour d'Alone in the Dark était bien fondée. Le précurseur du survival-horror fait son comeback avec un trailer, des images et quelques extraits de gameplay.

Le grand retour d'Alone in the Dark

Prêts pour réinvestir le manoir de Derceto ? Il vaudrait mieux car ce « nouveau » Alone in the Dark ne sera pas un épisode totalement inédit... Le titre édité par THQ Nordic, qui possède désormais la licence, est décrit comme une revisite du jeu de Frédérick Raynal. « Retrouvez le manoir de Derceto dans cette revisite d'AITD, véritable lettre d'amour au classique d'horreur des années 90 » résume la fiche Steam.

Le scénario dans son ensemble restera le même mais il a été remanié par Mikael Hedberg, l'auteur derrière Amnesia et SOMA.

Dans le sud profond des États-Unis durant les années 1920, l'oncle d'Emily Hartwood a disparu. Accompagnée du détective privé Edward Carnby, elle part à sa recherche dans le manoir de Derceto, un asile psychiatrique où rôde... quelque chose. Vous y rencontrerez d'étranges occupants, des royaumes cauchemardesques, de dangereux monstres, et lèverez le voile sur une conspiration maléfique. Au confluent entre réalité, mystère et folie, l'aventure qui vous attend risque de mettre à mal vos certitudes. À qui allez-vous faire confiance, qu'allez-vous croire et que ferez-vous ensuite ?

Le jeu est développé par Pieces Interactive (Magicka 2, Titan Quest : Atlantis...) avec l'aide de Jason Kohnen à la musique, et Guy Davis au character design des monstres. Ce dernier a travaillé avec le réalisateur Guillermo Del Toro sur Pacific Rim ou encore Crimson Peak.

Quelques extraits de gameplay

Pour le moment, THQ Nordic ne s'est pas aventuré à donner une date de sortie et on peut comprendre pourquoi. Les extraits de gameplay ci-dessous montrent un jeu dans sa version pré-alpha, donc loin d'être fini. On voit qu'Alone in the Dark a en tout cas opté pour une vue à l'épaule, comme le remake de Resident Evil 2.