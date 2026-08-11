Entre la prolifération des jeux à connexion obligatoire et la part toujours plus importante du numérique dans le secteur du jeu vidéo, la lutte pour la préservation des droits des joueurs n’a jamais été aussi intense que ces dernières années. Et tout ce qui se passe autour de PlayStation, qui a récemment dévoilé son intention d’abandonner le marché physique dès 2028, ne pourrait pas mieux le prouver. Au même titre que la débâcle provoquée par Aliens Fireteam Elite, désormais devenu totalement injouable pour l’ensemble des joueurs Nintendo Switch.

Aliens Fireteam Elite est désormais injouable sur Nintendo Switch

En effet, alors que l’arrivée de nombreux jeux tiers sur les machines de Nintendo est perçue comme une véritable bénédiction par le public, il apparaît que, dans certains cas, la démarche peut tout de même avoir certaines limites. Et dans un contexte déjà particulièrement tendu entre les joueurs et l’industrie sur la question du numérique, Aliens Fireteam Elite l’illustre à la perfection en étant devenu inaccessible sur Nintendo Switch, y compris pour les joueurs souhaitant simplement en profiter en solo.

La raison ? Après avoir retiré le jeu du Nintendo eShop plus tôt cette année, Cold Iron Studios en a officiellement débranché les serveurs le 5 août dernier, rendant ainsi toutes ses fonctionnalités en ligne inaccessibles. Et si cela n’impacte pas vraiment les joueurs PlayStation, Xbox ou PC, qui peuvent continuer de profiter d’Aliens Fireteam Elite hors-ligne, les joueurs Nintendo Switch, quant à eux, se retrouvent totalement lésés par le fait que le titre n’était disponible qu’en version Cloud. Résultat : en coupant les serveurs, Iron Studios a tout simplement mis à mort son jeu.

Une bonne dose d’huile sur le feu de la polémique liée au numérique

Forcément, la pilule a donc énormément de mal à passer pour la communauté Nintendo Switch, qui se voit désormais privée d’un jeu pour lequel elle a pourtant payé jusqu’à 59.99€ dans le cas de l’Édition Ultime. « Continuez à vous faire arnaquer, joueurs. Profitez de vos produits numériques tant qu’on vous le permet », réagit alors un internaute à la nouvelle sur X. « La leçon ? Il n’y a rien que vous possédez réellement sur le Cloud », ajoute un autre. « C’est un rappel brutal de ce qui nous attend », souligne enfin un dernier en lien avec les actualités du moment.

D’autant plus que, rappelons-le tout de même, Aliens Fireteam Elite est loin d’être le premier jeu à être victime d’un tel phénomène sur Nintendo Switch. En juin dernier, Square Enix annonçait la même chose pour de nombreux épisodes de la franchise Kingdom Hearts, qui deviendront définitivement injouables à compter du 9 juin 2027. De quoi montrer les limites de la stratégie Cloud de certains éditeurs donc, qui a peut-être permis à certains de leurs titres de débarquer sur la console de Nintendo, mais pour une période limitée dans le temps.

Aliens Fireteam Elite 2 se trouve aux portes de sa sortie

Ajoutons d’ailleurs que dans le cas du titre d’Iron Studios, cela survient alors qu’Aliens Fireteam Elite 2 s’apprête justement à débarquer sur PS5, Xbox Series et PC le 25 août prochain, et au cours de l’automne 2026 sur Nintendo Switch 2. Un timing qui soulève naturellement quelques questions, donc, et qui pourrait même pousser certains joueurs à y réfléchir par deux fois avant d’acheter cette suite sur la console de Nintendo. Même si, dans le cas présent, il ne devrait pas être question d’une version Cloud mais bien d’une version native.

Source : Cold Iron Studios