Les fans de la légendaire créature qui crache de l'acide, qui sort du torse de ses hôtes lorsqu'elle est encore toute petite, et qui fait frissonner les spectateurs depuis 45 ans, revient au cinéma. Alien Romulus mis en scène par le réalisateur du très bon Evil Dead (2013), Fede Alvarez, sera en salles le 14 août 2024. Vous savez donc comment occuper votre mercredi soir ce jour-là. Plus tard cette année, le Xénomorphe va aussi faire son grand retour avec un jeu vidéo à l'immersion totale.

Un premier trailer de gameplay pour Alien Rogue Incursion

Le monstre magnifique, créé par l'artiste suisse H.R. Giger, va revenir vous donner des sueurs froides dans Alien Rogue Incursion et vous surprendre. Après l'expérience tactical RPG de Dark Descent, retour aux sources avec un jeu d'action d'horreur solo. Mais il a une particularité qui va lui donner toute sa dimension : c'est un jeu VR développé par Survios. Le studio qui a déjà sorti Raw Data, Sprint Vector, Creed: Rise to Glory ou encore The Walking Dead Onslaught. On a enfin une bande annonce de gameplay qui permet de jauger un peu le respect de l'univers et surtout la tension recherchée par les équipes.

« En tant que fans respectueux de la franchise, nous savons que tout jeu vidéo Alien commence et se termine avec des Xénormorphes mortels. Et ceux rencontrés dans Alien: Rogue Incursion sont féroces, imprévisibles et terrifiants. Ils apparaissent et se déplacent de manière dynamique avec une multitude de possibilité uniques. On ne pourrait même pas vous dire exactement où et quand chaque Xénormorphe frappera. Sans parler des stratégies qu'il utilisera et des amis qu'il amènera avec lui » via PlayStation Blog.

Survios insiste également sur le fait que bien qu'il y ait une dimension action, ce n'est pas la solution qui vous permettra de survivre à tous les coups dans Alien Rogue Incursion. On imagine que l'infiltration aura une part importante, et qu'il faudra être constamment sur le qui-vive, détecteur de mouvement à la main. Et fusil à impulsion dans le sac au cas où ça tourne vraiment mal. On ne peut pas juger réellement sur cette vidéo, comme tous les jeux en réalité virtuelle, mais l'ambiance d'Alien Rogue Incursion a l'air tout de même très prometteuse. Rendez-vous fin 2024 pour crier avec votre casque PC VR ou PSVR2 sur la tête.