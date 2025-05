Quel que soit le support, la franchise Alien ne semble avoir aucun mal à traverser les époques. L’année dernière, le film Alien: Romulus rencontrait par exemple un joli succès au cinéma, de sorte qu’une nouvelle suite est actuellement en chantier. Et il en va de même côté jeux vidéo, où de nombreux projets voient régulièrement le jour même si, on ne va pas se mentir, tous ne valent pas forcément le détour. Mais cela semble néanmoins fonctionner puisque récemment encore, ce ne sont pas un, mais bien deux nouveaux jeux qui ont été annoncés.

Alien: Rogue Incursion s’extirpe de la VR

Le premier, Alien: Rogue Incursion Evolved Edition, vient tout juste d’être annoncé par Survios. Alors oui, dans son cas, il ne s’agit pas vraiment d’un titre inédit. Mais il le sera assurément pour une grande majorité des joueurs, puisqu’il s’agissait jusqu’à présent d’une expérience exclusivement VR. « Suite à notre excellent démarrage sur les plateformes [de réalité virtuelle], nous sommes ravis de proposer l’édition Evolved sur PS5 et PC plus tard dans l’année, afin que les fans d’Alien puissent vivre le voyage de Zula là où ils préfèrent jouer » indique le studio.

Attendue pour le 30 septembre prochain, cette nouvelle mouture embarquera une série d’améliorations pour l’occasion, avec des graphismes retravaillés et une résolution à 60 images par seconde. En revanche, aucun contenu supplémentaire ne semble être au programme dans l’immédiat, pas plus qu’une version Xbox. Cela représentera toutefois un très bon point d’entrée pour les joueurs en attendant la suite de cette histoire en deux parties, qui est d’ores et déjà en développement.

Pour rappel, Alien: Rogue Incursion met en scène le personnage de Zula Hendricks, une ancienne marine coloniale en mission sur la mystérieuse planète inexplorée de Purdan. Bien décidée à révéler au grand jour les expériences illégales de Weyland-Yutani, elle infiltre le centre de recherches de Gemini Exoplanet Solutions, où elle se retrouve alors confrontée à des attaques de Xénomorphes.

Xenomorph, un nouveau jeu en monde ouvert

Le deuxième, quant à lui, est un jeu dont l’annonce semble être quelque peu passée sous les radars il y a quelques semaines. Développé par Athena Worlds, un studio britannique, il s’intitule Xenomorph et est pensé pour être un successeur spirituel au titre Alien vs Predator sorti sur Atari Jaguar en 1994. Un jeu qui a marqué la carrière de Jane Whittaker, fondateur du studio. « C’est un voyage très personnel pour moi » a-t-il confié. « Cela fait plus de 30 ans qu’on me demande de créer mon prochain de jeu de survie et d’infiltration stratégie. Je suis ravi de pouvoir dire que, grâce à un soutien généreux, mon jour est arrivé ».

Pour l’heure, très peu d’informations ont cependant été révélées à son sujet. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il s’agira d’un jeu en monde ouvert mêlant exploration, survie, tension et combat, et que l’histoire se déroulera sur la planète XL-243. Il va donc falloir prendre son mal en patience en attendant d’en découvrir davantage sur ce futur titre, annoncé sur PS5, Xbox Series et PC sans la moindre fenêtre de sortie.

Source : GamePress