Un projet plus que prometteur autour de la saga Alien refait parler de lui. La hype va grimper chez les joueuses et les joueurs après ces nouveaux leaks.

Attendez-vous à crier. La franchise Alien n'a pas fini d'abreuver sa communauté de productions où la tension sera à son comble. Après le succès du dernier film, Romulus, au cinéma, ainsi que de la série Earth sur Disney+, ce pourrait être au tour des joueuses et joueurs d'être gâtés. De récents leaks font état de l'avancement d'une création on ne peut plus prometteuse.

Bientôt un retour terrifiant pour Alien ?

Après avoir fait sensation sur Fortnite pour Halloween, Alien préparerait activement son retour concret dans le monde du gaming. En effet, la franchise ferait l'objet de plusieurs projets de jeu vidéo. Le dernier qui ait fait parler de lui n'est autre que le multi Fireteam Elite 2. Cependant, ce ne serait pas le seul à se monter en coulisses. Un autre serait en préparation et les leaks donnent déjà très envie.

Ce sont nos confrères d'Insider Gaming qui ont eu la primeur de l'information. Selon plusieurs sources anonymes, un nouveau jeu solo Alien serait en préparation depuis 2020. Nous en avions déjà entendu parler en 2022. Mais, depuis, il s'était fait très discret. Du moins, jusqu'à maintenant. S'il semble avoir changé de maison plusieurs fois, de récents documents tendraient à montrer qu'il serait actuellement en développement chez Eidos Montréal (Deus Ex, Thief, Marvel's Guardians of the Galaxy).

Un jeu qui s'inspirerait d'une valeur sûre

Ce tout nouveau jeu Alien devrait fortement retenir l'attention des fans. Il est décrit comme un jeu de survie avec des énigmes à résoudre et des mécaniques de furtivité. Le combat serait également au rendez-vous, donnant lieu à une expérience qui ressemblerait à « Shadow of Tomb Raider avec des xenomorphs ». En somme, Eidos Montréal reviendrait à quelque chose proche de ce qu'il a déjà produit avant et plutôt dans l'air du temps.

De fait, si le titre aurait de quoi rappeler les aventures de la dernière trilogie Tomb Raider, la description fait en plus penser au prochain Jurassic Park Survival. L'enjeu serait en effet de survivre dans un complexe scientifique abandonné et envahit par les xenomorphs, mettant la tension horrifique au cœur de l'expérience. Notons enfin que trois personnages seraient déjà connus : Aubrey, une ingénieur, Ryuzo, une sorte d'antagoniste réfugié dans la station et Ripley 8, huitième clone de l'héroïne incarnée par Sigourney Weaver dans les films Alien.

Tout cela conduit à un projet plutôt ambitieux avec un budget de 75 millions de dollars selon les sources. Il faudra cependant se montrer encore quelque peu patient pour découvrir ce qu'il nous réserve concrètement. En effet, les leaks font état d'une sortie autour de 2028. Dès lors, il y a des chances qu'il ne soit pas dévoilé officiellement avant au moins un ou deux ans.