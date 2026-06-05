La soirée du Summer Game Fest s'est ouverte sur l'horreur avec l'officialisation de Resident Evil Code Veronica Remake, avant d'enchaîner sur un autre jeu horrifique très attendu, un certain Alien Isolation 2. Et là encore ça s'annonce extrêmement prometteur.

Alien Isolation 2 s'est montré au Summer Game Fest avec une excellente nouvelle

Sorti en 2014 et développé par Creative Assembly, le premier Alien Isolation avait su s'imposer comme une référence du jeu d'horreur. Porté par une atmosphère oppressante et une fidélité remarquable à l'univers du film original de Ridley Scott, le jeu nous mettait dans la peau d'Amanda Ripley, traquée sans relâche par un xénomorphe à l'intelligence artificielle redoutable. Une expérience aussi stressante qu'inoubliable, qui avait conquis aussi bien les fans de la franchise que les amateurs de survival horror.

Après ce premier épisode extrêmement réussi, qui nous plongeait entre le premier et le second film de la franchise dans la peau de la fille d'Ellen Ripley, Isolation 2 change quelque peu de décor. Pour le moment, il est encore trop tôt pour savoir où et quand se déroulera exactement le jeu, mais ce qui est certain, c'est que l'atmosphère oppressante du premier opus est bel et bien de retour. Là où le premier jeu se déroulait dans l'espace, à bord d'une station spatiale, Alien Isolation 2 semble se dérouler sur une planète colonisée, du moins en partie. On peut en effet voir quelques environnements moins claustrophobiques que ce que le premier jeu nous avait servi. Il semblerait que le jeu suive quelque peu la même continuité que les films finalement. Malheureusement, Creative Assembly ne nous a pas donné davantage d'informations pour le moment, ni même une fenêtre de sortie. Le studio a toutefois confirmé qu'Alien Isolation 2 sortirait bien sur PS5, Xbox Series, PC, mais aussi sur Nintendo Switch 2.