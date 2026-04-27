Profitant de l'Alien Day, jour anniversaire de la sortie du premier film culte de Ridley Scott, Creative Assembly et Sega nous ont fait une surprise de taille. On a enfin eu le droit à un premier aperçu d'Alien Isolation 2, suite très attendue de la pépite sortie en 2014. C'est d'ailleurs pour beaucoup l'un des meilleurs jeux d'horreur de sa génération et assurément l'une des plus grandes adaptations de la franchise. Le premier jeu était une vraie lettre d'amour à la franchise de science-fiction, mais aussi à l'horreur en général. Une recette réussie que l'on espère bien retrouver avec le prochain épisode.

Alien Isolation 2 met la pression avec un premier teaser

Après avoir été annoncé il y a un peu plus d'un an maintenant, Alien Isolation 2 se montre enfin, mais reste très timide. Ce premier teaser est en effet assez avare en informations. La séquence est très brève bien que déjà anxiogène. On y aperçoit une porte plongée dans l'obscurité qui se déverrouille et nous laisse apercevoir un environnement extérieur, certainement une colonie. Alors que la pluie bat son plein, le teaser s'arrête avec un gros plan sur une station d'appel d'urgence. L'ambiance est posée.

Pour l'heure, nous n'avons aucune information concernant cet Alien Isolation 2, si ce n'est qu'il est activement en développement. Des informations piochées sur différentes offres d'emploi suggèrent que le jeu serait conçu sous Unreal Engine 5. Pour rappel, le premier Alien Isolation nous faisait incarner la fille d'Ellen Ripley, plusieurs années après le premier film. Cette dernière est prisonnière de la station Sébastopol où elle se retrouve rapidement confrontée à un Xénomorphe alors qu'elle tente de s'échapper.

Source : Alien Isolation 2, Sega, Creative Assembly