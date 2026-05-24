Quand Alice aux Pays des Merveilles rencontre Bloodborne, ça donne Project Rabbit, un jeu prometteur qui en met plein les yeux et a déjà conquis les fans de souls-like.

Fans de Bloodborne et de Lies of P, le studio sud-coréen Novaflare vient d'annoncer sa vision du célèbre conte d'Alice au Pays des Merveilles, Project Rabbit, une réinterprétation sombre qui plonge en plein cauchemar en épousant deux genres qui marchent à merveille : le souls-like et l'extraction.

Alice Aux Pays des merveilles x Bloodborne, Project Rabbit s'annonce et ça promet

Project Rabbit se présente de lui-même comme un action-RPG hardcore inspiré d'Alice aux Pays des Merveilles et qui mêle des mécaniques d'extraction à un système de combat de type souls-like à la Bloodborne. Une combinaison osée et très rarement tentée, mais qui devrait séduire aussi bien les fans de From Software, notamment ceux ayant joué à Elden Ring Nightreign, que les adeptes des jeux d'extraction hardcore comme Dark and Darker qui a fait sensation sur Steam notamment. Un voyage dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles qui sera aussi douloureux en plus d'être très sombre donc.

Comme Lies of P, lui aussi un conte détourné pour en faire un jeu sombre et hardcore, Project Rabbit s'inspire grandement de Bloodborne. On retrouve non seulement une identité artistique relativement proche, mais également un amour fou pour les combats difficiles et les créatures affreusement belles. Le conte d'Alice aux Pays des Merveilles est ici torturé, encore plus que l'adaptation American McGee, et l'on note également quelques touches asiatiques, notamment dans le design des personnages. Un mélange des genres qui semble fonctionner à l'écran et a déjà conquis les fans du genre, curieux de voir ce que ça va donner manette en main.

Un jeu d'extraction hardcore

Jouable en solo comme en multijoueur, cet Alice aux Pays des Merveilles sauce Bloodborne proposera aux joueurs d'explorer de vastes régions pour trouver des ressources et de l'équipement, puis s'extraire en vie pour conserver le butin ainsi récupéré. Il faudra aussi bien faire attention aux menaces gérées par l'IA, les créatures locales et les boss, mais aussi aux joueurs qui peuvent aussi bien aider que poser de réels problèmes. Project Rabbit n'a pas encore de date de sortie fixée, le jeu étant tout juste annoncé. Il est pour le moment attendu sur PC via Steam.