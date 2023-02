Dans une nouvelle interview, Remedy déclare qu'Alan Wake 2 est devenu de plus en plus ambitieux et unique. Un vrai survival horror mais avec un twist.

Malgré la pandémie, Remedy Entertainment ne semble pas avoir pris de retard sur le développement d'Alan Wake 2. Encore récemment, le studio finlandais a confirmé une sortie en 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Une suite qui aura pris son temps mais il y a une raison à cela.

Alan Wake 2 ou l'horreur selon les papas de Max Payne

Pourquoi une sortie aussi tardive d'Alan Wake 2, plus de 10 ans après le premier jeu ? Selon Sam Lake, directeur créatif de Remedy Entertainment, ça s'explique par les ambitions croissantes de cette suite, à tel point que c'est devenu « leur plus grand projet à ce jour ».

Nous avions toujours l'intention de revenir vers lui. Son histoire n'était pas terminée, les personnages et le cadre étaient trop précieux pour être oubliés. L'histoire n'a cessé de grandir et d'évoluer au fil des années. Après Control, tout s'est mis en place. Le rêve d'Alan Wake 2 est devenu de plus en plus ambitieux et unique. Un jeu tel que celui-ci est une entreprise très complexe - c'est notre plus grand projet à ce jour. Beaucoup de choses doivent être réunies pour que ça se fasse, le concept lui-même ne suffit pas, il faut également le bon timing et les bons partenaires. Via Gamesradar+.

Dans une interview pour le même média, Kyle Rowley, directeur sur Alan Wake 2, a lui rappelé que ce nouveau jeu tendrait plus vers l'horreur que son prédécesseur. Mais comme toujours, ce sera à la « sauce Remedy » :

C'est la vision de Remedy du genre survival horror. Le gameplay, la narration, l'atmosphère, la musique - tout cela s'accorde et c'était important pour nous dès le départ. Via Gamesradar+.

Alan Wake 2 sera plus horrifique, plus beau que jamais et fera partie du RCU (Remedy Connected Universe), le MCU « à la sauce Remedy ».

D'autres projets très attendus dans les cartons

Le développement d'Alan Wake 2 est donc extrêmement important pour Remedy, mais l'équipe finlandaise court plusieurs lièvres à la fois. Control 2 et son spin-off « Condor » sont encore en phase de conceptualisation, et un remake de Max Payne 1 & 2 est aussi en développement. Dans une moindre mesure, le studio est également sur un jeu free to play « Vanguard » en collaboration avec le géant chinois Tencent.