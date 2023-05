C'était un jeu très attendu lors du PlayStation Showcase, Alan Wake 2 a fait une apparition remarquée avec non seulement une bande annonce mais aussi et surtout une date de sortie. Après 13 ans d'attente il faut bien admettre que les fans étaient sur les nerfs. Voici de quoi être rassuré.

Une horrifique bande annonce pour Alan Wake 2

Comme vous pouvez l'admirer ci-dessous, nous avons le droit à un trailer contenant de nombreuses phases de gameplay et d'action. On peut aussi remarquer le jeu semble encore plus tourné vers l'horreur que l'épisode précédent. On y incarnera une agent du FBI qui devra venir en aide à Alan Wake. Plus précisément, 13 ans après la disparition de l'écrivain d'horreur, une série de meurtres rituels se produisent dans la ville de Bright Falls et Saga Anderson, agent du FBI de son état, est envoyée pour enquêter sur les crimes. Son nom de famille est t-il un clin d'œil à Gillian Anderson qui incarne Dana Scully dans X-Files ? Peut-être...

Les fans remarqueront aussi la présence de Sam Lake en guise de surprise, directeur créatif du studio Remedy qui est aussi l'interprète de Max Payne. L'homme était aussi scénariste et réalisateur sur le très bon Control.

Alan Wake c'est quoi ?

Le personnage principal du jeu, Alan Wake est un écrivain à succès de thrillers, qui décide de quitter New York pour se rendre dans la petite ville de fictive de Bright Falls pour trouver l'inspiration. Très vite on se rend compte que tout ne tourne pas rond et que le lieu est en proie à des forces obscures... Le jeu est donc en plus d'être un titre action-aventure, clairement aussi un survival horror. Notamment durant les scènes nocturnes. Tout au long de l'aventure, le choix est laissé au joueur de suivre la lumière ou de s'enfoncer dans les ténèbres, en sortant des sentiers battus et en explorant les coins les plus obscurs des décors... Pour cette suite, l'horreur devrait vraiment prendre une place très importante voir capitale.

Alan Wake 2 ça sort quand ?

En plus de la fameuse bande annonce que vous pouvez admirer ci-dessus, la date de sortie du jeu a également été dévoilée, et il faudra donc patienter jusqu'au 17 octobre 2023 sur Xbox Series X|S, PS5 et PC. On sera évidemment là pour vous en proposer un TEST en bonne et due forme.

Qu'attendez-vous pour Alan Wake 2 en terme de mécaniques de gameplay ? Avez-vous des attentes particulière ?