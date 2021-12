C'était sans compter sur l'intervention de l'acteur et scénariste Sam Lake, qui avait fait le déplacement jusqu'au Microsoft Theater de Los Angeles pour dévoiler en personne le retour de l'écrivain passablement torturé dans une nouvelle (més)aventure, plus de dix ans après l'épisode original.

Pour l'heure, seule la voix intérieure d'Alan Wake est venue nous offrir quelques maigres indices sur la teneur de cette suite :

Nous commençons tous une histoire avec des espoirs et des attentes, à la recherche d'une réponse. Parfois, il vaudrait mieux vivre avec cet espoir, sans jamais trouver l'histoire. Ce n'est pas l'histoire que vous voulez qu'elle soit. Cette histoire vous mangera vivant. Cette histoire est un monstre. Et les monstres ont de nombreux visages.

C'était sans compter sur le gars Sam Lake, qui a défaut de pouvoir en dire plus sur le caractère résolument horrifique d'Alan Wake 2 a profité de l'interminable cérémonie pour s'entretenir auprès de nos confrères d'IGN sur les qualités graphiques du titre :

Par ce truchement, Sam Lake souhaitait surtout mettre en avant le moteur maison de Remedy, le Northlight Engine, qui s'est déjà illustré via les deux dernières production du studio : Quantum Break et Control. Pour le retour d'Alan Wake, les finlandais assurent que leur moteur leur permettra de trouver un juste équilibre :

Alan Wake 2 est développé sur Northlight. Notre connaissance du moteur nous permet de nous concentrer sur certains éléments et d'aller encore plus loin, surtout pour ce genre d'expérience dans laquelle l'atmosphère et le style sont plus importantes que jamais.