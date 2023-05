13 ans après un premier épisode très apprécié, Remedy s'apprête à faire revivre la franchise Alan Wake. Défini par ses créateurs comme un thriller d'action psychologique, l'opus original mêlait phases diurnes orientées aventure, et phases nocturnes généralement plus effrayantes. On imagine que le deuxième opus reprendra en partie la même formule. Teasé pour la première fois en décembre 2021, il avait été daté pour 2023 sans plus de précisions. A tel point d'ailleurs que l'on pouvait commencer à s'inquiéter d'un éventuel retard. Que nenni. L'attente de cette suite pourrait prendre fin plus tôt que prévue à en croire un leak important tombé ce week-end.

Une énorme fuite pour Alan Wake 2

Jeu solo narratif, comme son prédécesseur, Alan Wake 2 s'annonce visiblement plus horrifique. C'est en tout cas ce que laisse imaginer la première bande-annonce dévoilée par Remedy. Et c'est également ce qu'avait affirmé Sam Lake, directeur créatif de Remedy. Selon lui, « ce sera une expérience très effrayante ». Kyle Rowley, directeur du jeu, avait quant à lui expliqué que le studio comptait partager « sa vision du survival-horror ». Et selon le doubleur du personnage principal en VO, Matthew Porretta, vous pourrez découvrir cette vision dès le mois d'octobre.

J'ai travaillé sur Alan Wake 2. C'est censé sortir en octobre. Nous sommes en train de travailler dessus actuellement. En fait, j'étais justement en Finlande la semaine dernière, et c'est là que se trouve l'entreprise, Remedy. Matthew Porretta , via le podcast Monster, Madness and Magic

On doute que l'homme était autorisé à lâcher une telle information au détour d'une interview, d'autant qu'il a par la suite refusé d'en dire plus au sujet du jeu, si ce n'est qu'il sera "très bon", "difficile" et "effrayant". Espérons qu'il dise vrai.

Une fenêtre de sortie très crédible

Nous sommes bientôt à la moitié de l'année, ce qui signifie qu'Alan Wake 2 sortira dans les six prochains mois. Or, une parution en octobre paraît tout à fait plausible. En avril, le studio Remedy avait publié un communiqué officiel dans lequel il déclarait que le titre était « en passe de devenir un grand jeu [...] Nous avons entamé la dernière grande phase de production pour qu'il soit prêt à être lancé dans le courant de l'année ». Il serait donc logique que de derniers dialogues soient actuellement enregistrés. Désormais, il n'y a plus qu'à attendre une annonce officielle de la part du studio finlandais.