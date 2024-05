Alan Wake 2 est un chef d’œuvre qui a envoyé Remedy Entertainment vers d’autres sphères. Malheureusement, malgré tout le bien que l’on peut penser de cette suite, le jeu n’est pas encore rentable pour le studio. Des joueurs trop frileux par rapport à la proposition d’un genre déjà niche en soi ? Déçus de ne pas avoir eu de version physique ? Toujours est-il qu’en dépit de ce semi-échec, les plans restent les mêmes et les équipes ont commencé à teaser la suite.

Le premier gros DLC d’Alan Wake 2 bientôt présenté ?

Alan Wake 2 a déjà eu du contenu gratuit et des mises à jour avec des fonctionnalités supplémentaires comme le mode Photo ou encore le New Game Plus. Mais depuis le départ, Remedy a pour projet d’étendre l’univers de son jeu avec deux DLC payants. La première extension d’Alan Wake 2 plongera les joueuses et joueurs dans la Zone X, une émission dans la lignée de la Quatrième Dimension.

« Des visions et des rêves. Une histoire est écrite et devient réelle. La fiction s’effondre pour ne laisser que des mots sur une page. Voici quelles histoires vous attendent… dans Zone X. Incarnez différents personnages familiers de l’univers d’Alan Wake et affrontez l’inexplicable dans plusieurs épisodes indépendants de Zone X, une série télévisée fictive se déroulant dans le monde d’Alan Wake ». À quand l’annonce du DLC Zone X d’Alan Wake 2 ? Visiblement, il y aura quelque chose au Summer Game Fest 2024. Geoff Keighley, le maître de cérémonie de cet événement, a retweeté ce message énigmatique de Remedy.

Le studio finlandais a changé tous ses réseaux pour se renommer Poison Pill Entertainment à la place de Remedy Entertainment. Et juste en dessous du logo, on peut voir « Night Springs City » qui confirme le lien avec Alan Wake, d’autant que le compte officiel du jeu est directement cité. On devrait donc avoir une première bande annonce et pourquoi pas une fenêtre de sortie, en espérant pour les équipes que cela relance les ventes.