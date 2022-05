Les fans commençaient à perdre espoir, et finalement, Alan Wake 2 a été officialisé en décembre 2021 lors des Game Awards. Pour les 12 ans de la série, Remedy Entertainment a révélé de nouvelles images ainsi que des infos sur la prochaine communication du jeu.

Alan Wake 2, quelques concept arts en attendant mieux

Capturées par le twittos Nibel, ces nouveaux clichés d'Alan Wake 2 sont en vérité des concept arts. Et donc, ne reflètent pas forcément des passages in-game de ce que l'on aura à la sortie. Cela donne néanmoins une idée de la direction avec des scènes qui deviendront peut-être des séquences de gameplay.

Visibles dans notre galerie, les images révèlent une ambiance sombre avec des environnements plongés dans l'obscurité. Le protagoniste évolue dans une rue peu éclairée et sur un toit. Les deux autres illustrations d'Alan Wake 2 sont celle d'une forêt, un des lieux du premier jeu, et une vieille dame bien flippante en train de tricoter.

À l'annonce, nous pouvions lire ceci :

Nous commençons tous une histoire avec des espoirs et des attentes, à la recherche d'une réponse. Parfois, il vaudrait mieux vivre avec cet espoir, sans jamais trouver l'histoire. Ce n'est pas l'histoire que vous voulez qu'elle soit. Cette histoire vous mangera vivant. Cette histoire est un monstre. Et les monstres ont de nombreux visages.

Sam Lake, directeur créatif de Remedy Entertainment, avait ajouté à l'époque "on sait que ce sera une expérience très effrayante". Et ces concept arts ne semblent pas trahir cette déclaration.

Un peu de patience concernant des infos fraîches

Alors à quand le gameplay ? Patience car finalement, nous n'aurons rien de neuf cet été. Le studio préfère en effet prendre son temps pour frapper un grand coup et laisser de bonnes impressions d'entrée.

D'après Sam Lake, le jeu sera le plus beau jamais créé par Remedy. Côté casting, Ilkka Villi et Matthew Porretta rempileront pour un second tour.

Alan Wake 2 sera disponible en 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.