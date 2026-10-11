Pokemon est resté longtemps sans réelle concurrence, malgré quelques jeux ici et là, mais depuis plusieurs années maintenant, les jeux du genre se multiplient. Tous redoublent même d’inventivité pour se faire une place au soleil : Palworld a choisi la maturité et la survie, Aniimo le gacha, prochainement Roco Kingdom s’étendra au monde entier, sans oublier les prochains comme le jeu de HoYoverse ou encore DokeV de Pearl Abyss. Bientôt, sortira également Amiko Legends, qui fait quant à lui le pari de mélanger pokemon au jeu d’extraction façon ARC Raiders d'après le studio.

Amiko Legends, le mélange improbable entre Pokemon et ARC Raiders à tester gratuitement

Amiko Legends a une recette des plus étonnantes, mais qui pourrait bien être efficace. Il compte en effet se démarquer en proposant un mélange de pokemon-like et d’extraction. Les joueurs devront donc partir en expédition aux côtés de créatures afin d’en capturer de nouvelles toujours plus puissantes, mais ce n’est pas sans risque, puisque seul ce que vous parvenez à extraire vous appartient vraiment. Durant les sorties, il est possible de capturer de nouveaux Amikos et de récupérer de nombreuses ressources, mais plus on reste, plus la difficulté augmente.

Les développeurs insistent d’ailleurs sur le fait que chaque créature du jeu est différente, à l’instar de Pokemon notamment. Chacune d’entre elles dispose de ses propres talents qui pourront changer la façon que l’on aura d’explorer.

De plus, le monde lui-même est conçu pour être le plus vivant possible, avec des populations d’Amiko qui évoluent et des écosystèmes qui réagissent à mesure que l’on explore. Le jeu mélangera également du PvE et du PvP dans des combats annoncés comme étant au tour par tour à l'instar des jeux classique Pokemon. Si vous voulez vous en faire une petite idée, vous pouvez tester Amiko Legends gratuitement dès maintenant sur Steam. Pour le moment, Amiko Legends n’est prévu que sur PC et n’a pas encore de date de sortie officielle.