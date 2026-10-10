Vous jouez à AION 2 ? Pensez donc à récupérer tous ces objets gratuits dès maintenant avant qu’il ne soit trop tard : l’offre expire dans quelques jours seulement.

AION 2 est l’un des jeux star du moment avec Aniimo notamment, et il fédère déjà des dizaines de milliers de joueurs. Pour fêter son lancement, le célèbre MMO de NCSoft propose de gagner pléthore de contenu gratuit comme une petite mascotte à porter sur l’épaule, un cosmétique, des Énergies d’Odyle ou encore des Pierres de Résurrection. Pour récupérer ces objets, il n’y a presque rien à faire, si ce n’est de regarder du stream sur le jeu via Twitch avant le 17 octobre 2026.

AION 2 offre du contenu gratuit à tous les joueurs via Twitch

Comme la plupart des gros jeux, AION 2 a lui aussi sa propre campagne de drops Twitch. C’est une manière comme une autre de faire parler du jeu tout en offrant du contenu gratuit aux joueurs. La campagne du moment dure jusqu’au 17 octobre 2026 et permet de récupérer pas moins de 7 objets gratuits en regardant plusieurs heures de stream sur la plateforme Twitch.

Énergie d’Odyle x4 : 1 heure

Coffre d’apparences (10 apparences) x1 : 2 heures

Pierre d’amélioration x5 000 : 3 heures

Nœud pour cheveux x1 : 4 heures

Codex de l’âme : réinitialisation x2 : 6 heures

Pierre de résurrection x10 : 8 heures

Adorable jeune Elim x1 : 10 heures

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Comment participer et récupérer les objets sur Twitch ?

Pour participer et récupérer les objets gratuits, il suffit d’avoir un compte Twitch relié à celui que vous utilisez pour jouer à AION 2. Il faudra ensuite regarder plusieurs heures de stream sur une chaîne participant à la campagne. En règle générale, les streamers le signalent toujours. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez vous laisser guider par Twitch en passant par l’onglet de campagne.

Une fois le nombre d’heures requis atteint, vous recevrez une notification à chaque palier. Les objets seront ensuite à retrouver dans votre inventaire Twitch. D’ici, vous pourrez les réclamer de manière à les retrouver ensuite en jeu en lançant AION 2.

Comment relier son compte Twitch à AION 2 ?

Pour relier votre compte Twitch à celui que vous utilisez pour jouer à AION 2, il faut se rendre sur le site officiel du jeu.

Sur place, cliquez sur Link Your Twitch Account et suivez les instructions. Vous serez invités à entrer vos identifiants de compte Steam ou Purple suivant la plateforme que vous utilisez.

Allez sur le site officiel d’AION 2

Cliquez sur Link Your Twitch Account

Choisissez votre plateforme : Steam ou Purple

Entrez vos identifiants et validez

Si vous n’avez pas encore de compte NCSoft, vous serez invité à remplir un petit formulaire pour en créer un après avoir renseigné vos identifiants de plateforme.