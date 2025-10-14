Si l'on en croit un leak tout à fait officiel, Age of Empires 5 serait bien en préparation, et ça vend du rêve pour les fans de la franchise historique.

Quatre ans après son grand retour via Age of Empires 4 et de nombreux DLC venant rajouter de nouvelles factions et mécaniques ; en plus du suivi de la Definitive Edition de l'iconique deuxième volet, la légendaire franchise de jeu de stratégie semble se préparer à écrire une nouvelle page de son histoire avec un cinquième épisode. C'est en tout cas ce que suggère la découverte de nouvelles informations relatives à la franchise via un leak provenant directement de Microsoft.

Age of Empires s'apprêterait à passer à un nouvel âge

Parmi les licences majeures des jeux de stratégie, Age of Empires a regné pendant près de 30 ans. Malgré un certain essoufflement du genre ces dernières années, la Definitive Edition du deuxième volet et le quatrième plus récemment sorti ont permis d'en assurer la longévité. Compte tenu de leur succès respectif, on pouvait s'attendre à ce que Microsoft envisage de donner son feu vert pour une suite.

Tel semble être d'ailleurs le cas, si l'on en croit deux offres d'emploi sur le site officiel de la firme de Redmond. Il s'agit plus précisément de deux postes d'Ingénieur Unreal Senior en charge de « technologie partagée » et d'Ingénieur Unreal Principal en charge du gameplay à pouvoir au sein de World's Edge, studio en charge de la production de la franchise Age of Empires. Pour les deux offres d'emploi, on peut lire la déclaration suivante : « Chez Xbox Game Studios, nous travaillons dur pour perpétuer le grand héritage d'Age of Empires, notre franchise STR bien-aimée. Nous sommes un groupe passionné responsable de cette incroyable franchise et agrandissons notre équipe à la recherche de formidables collègues pour changer et construire notre avenir technologique ».

Microsoft/Relic Entertainment

Un cinquième volet sur l'Unreal Engine 5, avec un nouveau studio sur le trône ?

Bien qu'il ne soit pas explicitement question d'un Age of Empires 5, la volonté de « construire son avenir technologique » semble laisser peu de place aux spéculations. Cela implique également que le futur de la franchise va donc se bâtir sur le moteur Unreal Engine d'Epic Games, sans doute dans sa cinquième et plus récente itération. En outre, il semble que World's Edge, jusque-là producteur de la franchise, pourrait à l'avenir en devenir le développeur principal, en lieu et place de Relic Entertainment, qui a développé Age of Empires 4.

À noter que la franchise va célébrer en 2027 son 30ème anniversaire. Il ne serait donc pas surprenant que Microsoft et World's Edge préparent un beau cadeau d'anniversaire à ses fans, sous la forme d'un tout nouvel opus, avec un moteur flambant neuf en la personne de l'Unreal Engine 5. L'avenir nous le dira.

Source : Microsoft