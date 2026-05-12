À l’approche du bal des conférences estivales, ActuGaming se prépare pour l’édition 2026 de son AG French Direct, qui nous réserve cette année encore de jolies surprises.

Le temps file, et sans que cela ne paraisse, nous voilà déjà aux portes de la seconde moitié du mois de mai. Doucement mais sûrement, cela signifie donc que nous nous rapprochons dangereusement de la période des conférences estivales, où de nombreux éditeurs prendront la parole à travers des conférences comme le Summer Game Fest, le State of Play, le Xbox Games Showcase ou encore le Nintendo Direct. Sans oublier non plus l’AG French Direct par chez nous, qui lancera les festivités dès le 27 mai prochain à 18h.

L’AG French Direct bientôt de retour pour une nouvelle édition

En effet, l’événement mis en place par nos confrères de chez ActuGaming sera de retour cette année encore pour une toute nouvelle édition, qui permettra une fois de plus de mettre en lumière des dizaines de jeux indépendants avec de nouveaux trailers, des annonces inédites, des interviews et plus encore. Au programme cette fois-ci : plus de 40 jeux français et francophones sont attendus, parmi lesquels des productions signées Sol Brothers, Dear Villagers, Rebel Pixel, New Tales, Arte ou encore Sunny Side Games.

En sachant qu’il ne s’agit là que d’un petit échantillon de tous les studios qui ont répondu présent pour l’événement, qui s’étendra d’ailleurs au-delà de la conférence en elle-même. Car comme les années précédentes, l’AG French Direct mettra ensuite à disposition des joueurs plus de 25 démos jouables à retrouver sur Steam, histoire de pouvoir prendre en main certains des titres présentés durant la conférence. Et si l’on se fie au line-up des années précédentes, nul doute que de nombreuses pépites se trouveront dans le lot.

De MIO Memories in Orbit à CAIRN, en passant par Hell is Us et Ravenswatch, l’AG French Direct a largement prouvé sa capacité à mettre en avant certains des meilleurs jeux indépendants et francophones sortis ces dernières années. Et comme d’habitude, l’édition 2026 sera alors à retrouver sur les canaux officiels d’ActuGaming, c’est-à-dire YouTube, Twitch et Facebook ; suivie d’un récap complet et d’informations supplémentaires à retrouver sur leur site internet. De quoi nous offrir une belle mise en bouche avant le Summer Game Fest du 5 juin, donc.

Source : ActuGaming