La soirée de la Gamescom aura donc été le moment de la révélation pour le nouveau jeu ambitieux de Paradow Interactive. Découvrez Afterworld, un 4X au croisement de Crusader Kings et Fallout.

Au tour d'Afterworld de sortir de l'ombre, troisième carte de la semaine pour Paradox Interactive. En effet, l'éditeur a présent un premier jeu lundi soir, mais avait gardé ses plus grosses cartouches pour l'ouverture de la Gamescom. Amateurs de 4X, ce pourrait bien être la version post-apo de Crusader Kings. Imaginez un peu un jeu de stratégie dans un univers à la Fallout ? C'est lui.

Un jeu de stratégie au croisement de Crusader Kings et Fallout

Qui a dit que le post-apo était mort ? Loin de là, ce sous-genre de la science-fiction est toujours aussi vivace aujourd'hui et inspire tous les secteurs, y compris le monde du jeu vidéo. Il s'empare même de genres dans lequel on a peu l'habitude de le voir. Typiquement, il s'est immiscé ces derniers mois dans les cozy games. Mais cette fois, c'est au 4X qu'il s'attaque avec un futur jeu au titre évocateur : Afterworld, soit « le monde d'après ».

On ne peut pas dire que la surprise était vraiment totale, puisque Paradox avait justement donné rendez-vous à la Gamescom pour la grande révélation. Or, en parallèle, certains internaute avait trouvé une trace du titre sur le site. On s'attendait donc bien à quelque chose dans un univers post-apo un peu façon Fallout. Et on n'a pas été déçu, le trailer d'annonce dévoile un univers fondé sur les ruines des États-Unis avec une esthétique dieselpunk à la Mad Max. Voilà qui devrait beaucoup plaire.

En revanche, Paradox ne nous dévoile pas ici le gameplay. C'est vers la page Steam qu'il faut se tourner pour avoir un petit aperçu grâce aux captures du jeu. Afterworld sera donc bien un jeu de stratégie, on n'en attendait pas moins du studio derrière l'excellentissime Crusader Kings 3. Dans la peau de survivants sortis d'un bunker atomique, votre défi sera de bâtir l'empire de la nouvelle Amérique. Apprêtez-vous à développer vos technologies et vos alliances, même si le combat pourrait bien être nécessaire pour imposer votre autorité dans Afterworld.

Où et quand sortira Afterworld ?

Afterworld reste encore un jeu bien mystérieux. Le trailer d'annonce de la Gamescom nous a simplement donné un aperçu de son univers entre Fallout et Mad Max. Pour ce qui est du reste, il faudra repasser. Cela veut dire que nous n'avons pas encore d'horizon de sortie pour le futur 4X.

Cependant, on sait tout de même qu'il sera disponible sur PC via Steam. Vous pouvez d'ailleurs le wishlister là-bas pour être avertis à chaque nouveauté.