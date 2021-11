L’affaire autour des témoignages de harcèlement et de discrimination chez Activision Blizzard vient de connaître un nouveau rebondissement. Et il apparaît que l’étau autour de Bobby Kotick continue de se resserrer. En effet, les trois constructeurs de consoles ont désormais exprimé semi-publiquement leur mécontentement face aux agissements de la direction d’Activision Blizzard. Après les réactions successives de Sony et Microsoft, c’est Nintendo qui a cette fois réagi.

Nintendo vient de réagir aux témoignages qui accusent la direction d’Activision Blizzard d’avoir favorisé le harcèlement et la discrimination. Cette réaction s’est faite par l’intermédiaire d’un e-mail envoyé aux employés de Nintendo of America par son président Doug Bowser. Le site américain Fanbyte a obtenu ce message d’une "source vérifiée" et l’a partagé dans un article. Sans surprise, la situation actuelle chez Activision Blizzard ne convient pas à Nintendo :

Comme chacun de vous, je suis les dernières évolutions de la situation chez Activision Blizzard ainsi que les témoignages continus de harcèlement sexuel et de toxicité au sein de la société. Je trouve ces témoignages inquiétants et perturbants. Ils vont à l’encontre à la fois de mes valeurs et des convictions, valeurs et règles de Nintendo.

De mystérieuses "mesures" prises par Nintendo

Selon Fanbyte, Doug Bowser explique également que Nintendo a été "en contact avec Activision, a pris des mesures et en évalue d’autres." Il ne précise cependant pas la teneur des mesures prises par Nintendo.

À noter également que selon Doug Bowser, l’Entertainment Software Association (ESA) a ici un rôle à jouer. En plus d’organiser l’E3, l’ESA regroupe les éditeurs de jeux aux États-Unis, à la manière de ce que fait le SELL en France. Nintendo et Activision Blizzard sont tous deux membres de l’ESA.

Et selon l’e-mail obtenu par Fanbyte, Doug Bowser estime que l’ESA doit être plus ferme dans sa manière de gérer les cas de harcèlement et d’abus sur le lieu de travail. Doug Bowser affirme travailler sur ce sujet avec l’ESA depuis la semaine dernière :

Chaque société de l’industrie doit créer un environnement où tout le monde est respecté et traité équitablement. Un environnement où tout le monde comprend les conséquences s’il n’agit pas de la sorte.

Ici, pas de place au doute quant à l’authenticité de cet e-mail. Nintendo of America a en effet confirmé dans un second temps l’envoi de cet e-mail et son contenu. La branche américaine de la firme de Kyoto a cependant indiqué n’avoir "rien de plus à partager à ce sujet."

D’après les informations obtenues par Fanbyte, cet e-mail a été transmis à tous les employés de Nintendo of America. Cela comprend donc les studios de développement américains de Nintendo comme Rétro Studios et Next-Level Games.

Bobby Kotick peut-il rester à la tête d’Activision Blizzard ?

Pour rappel, de récents témoignages sur les pratiques chez Activision concernaient directement Bobby Kotick. Ils affirmaient que le PDG du groupe avait connaissance des affaires de harcèlement et discrimination en son sein. Et selon eux, il était lui-même à l’origine de certains des problèmes. Selon des nouveaux témoignages, Bobby Kotick aurait en effet été jusqu’à menacer de mort une de ses assistantes en 2006.

Aux dernières nouvelles, Bobby Kotick n’a toujours pas quitté ses fonctions. Il a cependant indiqué qu’il serait prêt à partir s’il n’arrive pas à résoudre rapidement les problèmes qui touchent Activision Blizzard. Il apparaît toutefois que cette solution ne devrait pas suffire faire retomber la gronde.

Que pensez-vous de cette "prise de parole" de Nintendo concernant les affaires de harcèlement chez Activision Blizzard ? Suffit-elle ? Croyez-vous que Bobby Kotick va finir par partir ? Quelles mesures a prises Nintendo d’après vous ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.