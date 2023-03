Annoncé depuis un petit moment déjà, Ad Infinitum a profité lui aussi du Nacon Connect pour se montrer une nouvelle fois, mais pas que. Le survival horror du studio allemand Hekate Games promet d’être particulier. Non seulement, il prend place dans une sinistre période histoire finalement peu représentée, la Première Guerre mondiale, mais en prime l’univers s’annonce totalement fou. C'est prometteur, mais malheureusement, les développeurs ont une mauvaise nouvelle à nous annoncer.

Alors que le jeu était attendu pour le 20 avril prochain sur consoles et PC, le jeu repousse finalement sa date de sortie pour se peafiner davantage. Les développeurs souhaitent en effet offrir la meilleure version possible. Et pour cela, ils ont décidé de repousser la sortie d'Ad Infinitum au mois de septembre 2023, sans aucune date précise cette fois.

Ad Infinitum se la joue horreur psychologique en plein première guerre mondiale

Ad Infinitum nous mettra dans la peau d’un soldat allemand tentant désespérément de survivre sur le front. Non seulement la bidasse devra affronter les horreurs de la guerre, mais également d'étranges créatures cauchemardesques. En plus de sa vie, notre soldat devra veiller à conserver sa santé mentale. Et si l’on en croit la dernière présentation du jeu, ça risque d’être particulièrement difficile. En plus de la guerre et des bestioles qui voudront sa peau, notre héros aura fort à faire avec ses propres démons. Voyageant en deux réalités, notre personnage devra affronter les tranchée et ses hordes de monstres, mais également percer les secrets d'un étrange manoir berlinois, théâtre de toutes les folies possibles.

Jeu d’horreur psychologique avant tout, Ad Infinitum promet une atmosphère unique et un sound design de qualité utilisant des technologies de pointe. En plus de devoir se cacher de nombreuses créatures, on sera confronté à tout un tas d'énigmes annoncées comme étant particulièrement retorses et directement imbriquées dans l’environnement. En plus de reprendre des faits historiques, Ad Infinitum promet de retranscrire à l’écran toute la réalité de la guerre, que ce soit en retraçant certains événements ou à l’environnement

Ad Infinitum est donc désormais attendu pour le mois de septembre 2023 sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One.