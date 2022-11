Le processus de rachat d'Activision Blizzard pourrait se compliquer pour Microsoft. La FTC (Federal Trade Commission), l'agence indépendante américaine dont le rôle est d'empêcher toute pratique commerciale anti-concurrentielle, pourrait s'attaquer au géant.

Le rachat d'Activision Blizzard sous l'œil de la FTC

À l'allure où ça va, il y aura autant d'actualités sur le rachat d'Activision Blizzard que d'épisodes de Plus belle la vie (RIP petit ange parti trop tôt ? tard ?). Après PlayStation, une autre entité avec bien plus de pouvoirs légaux pourrait barrer la route de Microsoft.

Selon les sources de Politico, citant trois personnes proches du dossier, la FTC est susceptible d'engager une action en justice pour bloquer l'acquisition. Si l'agence allait au bout de cette démarche, ce serait « la plus grand mesure prise par l'agence sous la présidence de Lina Khan pour limiter le pouvoir des plus importantes sociétés technologies du monde » peut-on lire. Nommée par Joe Biden en 2021, Lina Khan est réputée pour sa critique envers la position dominante des GAFAM, une « héroïne de la lutte antitrust ».

Pour l'heure, il faut bien comprendre que rien n'est joué car les commissaires de l'agence doivent voter en faveur d'une plainte anti-concurrentielle, ou choisir de rencontrer les avocats des entreprises. Alors l'accord pour le rachat d'Activision Blizzard est-il sur le point de voler en éclats ?

Une acquisition en danger ? Il y a des précédents

Nous n'en sommes clairement pas là et bien malin sera celui qui affirmera comment tout cela se terminera, en bien ou en mal. Comme précisé par Politico, la FTC est « susceptible » d'engager une action et si elle va jusqu'où bout, alors une bataille judiciaire s'enclenchera dont on ne connaît évidemment pas l'issue.

En revanche, l'agence américaine en charge de l'application du droit de la consommation et du contrôle des pratiques commerciales anticoncurrentielles est déjà parvenue à ses fins. En 2021, elle a été devant la justice pour contrer le rachat d'ARM par Nvidia puisqu'elle estimait que l'acquisition était un frein à l'innovation et qu'elle ne respectait pas les règles de la concurrence. Confiante malgré cet obstacle, Nvidia a finalement renoncé à s'offrir ARM en février 2022 à cause de « défis réglementaires importants ».

L'autre coup de la FTC, c'est d'avoir fait capoter le deal autour de Within, une application de fitness en réalité virtuelle convoitée par Meta. Accusée de vouloir « absorber la concurrence » sur ce marché, la société de Mark Zuckerberg s'est retirée, évitant au passage un procès. Néanmoins, Facebook sera bien poursuivie pour position dominante dans le domaine des réseaux sociaux. L'entreprise possédant également Whatsapp et Instagram.

On le voit donc les règles se sont extrêmement durcies en quelques années, et l'ampleur du rachat d'Activision Blizzard n'aide pas Microsoft dans sa tâche.

Google aussi contre la fusion Activision Blizzard X Microsoft ?

Si PlayStation, Nintendo et des éditeurs ont été entendus dans le cadre du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, un autre acteur serait prêt à sortir les crocs : Google. Le géant accuse Microsoft d'avoir délibérément dégradé la qualité du Xbox Game Pass sous Chrome.

Si vous avez raté les autres révélations, vous pouvez consulter cet article où vous retrouverez d'autres de nos news sur le sujet.