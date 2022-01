Parce qu'il sort parfois de sa réserve pour parler d'autre chose que de sa rémunération, le PDG d'Activision Blizzard Bobby Kotick s'est exprimé auprès de nos confrères de VentureBeat sur les opportunités à venir. Depuis que toute l'industrie sait que Microsoft espère racheter le studio possédant les licences Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft, les questions fusent.

We don't need another Guitar Hero

Kotick en a ainsi profité pour revenir sur les discussions déjà en cours entre Activision Blizzard et Microsoft. Si bien des licences encore en vie risquent de faire les beaux jours des comptables de Redmond, le PDG en pleine tempête esquisse de potentiels retours en grâce :

Phil Spencer et moi-même avons commencé à discuter de l'avenir. Je vais vous quelques exemples vraiment convaincants. Il y a eu une période où j'ai voulu faire un nouveau Guitar Hero, mais je ne pouvais pas arracher des équipes pour travailler sur la fabrication et la chaîne d'approvisionnement des accessoires. Sans parler de la pénurie de puces à laquelle il faut faire face.

Si la série Guitar Hero est effectivement portée disparue depuis l'épisode Live de 2015, elle reste une valeur sûre du catalogue d'Activision Blizzard, avec la bagatelle de 25 millions de jeux vendus à travers le monde.

The Skylanders' the limit

Mais malgré ce succès critique et commercial, la production d'accessoires physiques reste un handicap pour l'éditeur, qui espère profiter du savoir-faire de Microsoft pour réaccorder ses guitares, et même aller un peu plus loin :

J'avais une vision vraiment cool de ce que serait le prochain Guitar Hero, et j'ai réalisé que nous n'avions pas les ressources pour le faire. C'est pareil pour Skylanders. L'une de mes grandes déceptions, c'est que de nouvelles personnes sont arrivées et ont proposé des alternatives merdiques, et ont détruit le marché. Et c'était la même chose pour Skylanders. Mais ce que nous ne pouvions pas faire, Microsoft le peut.

Microsoft relancera-t-il la production de guitares en plastique et autres figurines NFC ? Le suspens est... total ?

Quelles licences Activision Blizzard aimeriez-vous voir renaitre ? Faites-nous part de vos avis shreddés dans les commentaires ci-dessous !